¿Qué increíble poder te gustaría tener?

Como sabes, cada integrante de la familia tiene un súper poder, y para ayudarte a recordar y como calentamiento para ver Los Increíbles 2, te presentamos una lista con cada integrante.

Bob Parr

Míster Increíble, el famoso héroe con la superfuerza y el poder para deshacerse de los malos.

Helen Parr

Conocida como Elastigirl, es esposa de Bob y cuenta con la habilidad de estirar y moldear su cuerpo como si fuera de goma.

Violeta Parr

La hija mayor, es una chica de 14 años introvertida e inteligente. Violeta es la perfecta adolescente, manteniendo en secreto sus superpoderes de invisibilidad y creación de campos de fuerza.

Dash Parr

El hermano de en medio, es un chico de 10 años inquieto, incansable y curioso con el excepcional poder de la supervelocidad y con un tremendo espíritu aventurero y una energía inagotable.

Jack-Jack Parr

El más pequeño de la familia, parece un bebé normal, pero podría resultar ser el miembro más poderoso de los Parr, pero esto lo tienes que descubrir en nuestro Estreno Platinum.

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Ahora que los conoces bien, cuéntanos ¿Cuál sería tu poder?

Acompañanos esta noche en redes sociales, usando el hashtag #FamiliaIncreíble y dinos ese súper poder, puede ser desde uno físico como sacar hielo de las manos como Frozono o uno más casual, cómo el de poderte dormir en el metro sin pasarte de tu estación donde te tienes que bajar ¡Ese sí que es un súper poder!

No te pierdas Los Increíbles 2 en nuestro Estreno Platinum, esta noche por Azteca 7.

