¿Qué Personaje De La Era del Hielo Fue El Fundador De La Manada?.

Hace veinte mil años antes de nuestra era, Scrat una ardilla prehistórica y obesionada por una bellota, desencadena una nueva Edad de hielo, haciendo que varios mamíferos empiecen a emigrar hacia el sur, todos menos Manny, un mamut solitario y necio que quiere ir hacia el norte y casualmente se encontrará con Sid.

Es en este momento cuando sin querer encuentran la misión de sus vidas y quién sería el fundador de este peludo equipo.

¿Quíen es Roshan, el bebé de la era de hielo?



Esta primera película de La Era de Hielo, es el gran lanzamiento de una saga que a la fecha son 5 cintas, una conectándose con la otra y haciendo que los personajes vayan creciendo tanto interiormente como en el número de famila.

Gracias a este simpático bebé, apodado como “bodoque”, lográ reunir a nuestros 3 principales personajes: Manny, Sid y el temible Tigre Dientes de Sable Diego.

¿Por qué la Era de Hielo 3 es la mejor película de la saga?

Roshan (el verdadero nombre del bebé) es descubierto por Manny y Sid, y casi a la par por Diego que en realidad él lo quiere para su líder Soto, como venganza, ya que el jefe de la tribu cazo a varios Tigres por su pelaje y dientes que usaban como armas.

Roshan, el bebé de la era de hielo.

La verdadera importancia del pequeño bodoque.

Este pequeñín fue el único ser (un verdadero ser de luz) que pudo tocar el corazón del feroz Diego. Como villano estaba dispuesto a hacerle daño, pero poco a poco dejó de ser un personaje serio y rudo, para pasar a la amabilidad y amar a los demás, conociendo el valor de la amistad. ¿On ta bebé? ¡Aquí ta!

Para darle una continuidad más leal a toda la saga, este pequeño gran líder, sólo aparece en esta primera película, sin embargo, su existencia dejo un legado y el cimiento de esta bonita manada.

Sin duda alguna esta bonita historia nos enseña grandes valores como el poder de la amistad, ya que no importa la especie todos pueden formar una familia; la honestidad tanto contigo mismo como con los demás y por último el perdón, así como Manny y Sid perdonaron a Diego, todos debemos de saber aplicar este valor antes de que sea demasiado tarde.



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