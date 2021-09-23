La Era de Hielo es una de las mejores sagas infantiles que se ha hecho en el cine en los últimos años, cada una de sus películas ha contado una historia con una trama de fondo, desde la extinción de especies, la relación de la naturaleza con los humanos e inclusive el cambio climático.

Pero la mejor cinta de esta saga sin dudas es la tercera parte de La Era del Hielo, en donde conocemos un poco más de los personajes que han cautivado a los más grandes y los más pequeños. A continuación te contamos por qué esta cinta es la mejor de toda la saga.

Los dinosaurios

Ya sabemos que ni los mamuts, ni los dinosaurios coexistieron en el mismo tiempo ni espacio por diversas razones, por lo que esta película aborda un punto clave para compartirnos un momento histórico fascinante que hubiera resultado increíble conocer en aquellos tiempos.

Un dato curioso de esta cinta es que los animadores querían que los dinosaurios sacaran la lengua como serpientes o lagartos, pero el paleontólogo que los asesoraba, Jack Horner, se opuso a esta idea.

La extinción de las especies

Una de las lecciones que deja esta película es la importancia de la preservación de las especies, a pesar de que los dinosaurios se extinguieron por la caída de un meteorito, algunas desapariciones de animales ha sido a causa de los humanos; sin embargo, es interesante conocer como los personajes se ayudan para evitar una catástrofe.

La nuez y Scratch

Uno de los mejores momentos es ‘el triángulo amoroso’ que se formó entre la nuez, Scratch y Scratte. Uno de los mejores personajes de esta película dejó su eterna persecución para concentrarse en la otra especie de ardilla que se unió a las aventuras.

Incluso en la película vemos una escena en la que pasan varias imágenes entre la nuez, Scratch y su nuevo amor, Scratte, aunque al final de la cinta sabemos que Scratch regresa a perseguir a la nuez.

La historia

A diferencia de la primera cinta, La Era del Hielo 3 nos regala una historia en la que se involucran más personajes y conocemos una nueva narrativa que nos será contada en las siguientes películas: el embarazo de Ellie y Manny, que no lo veremos hasta la cuarta parte de la cinta.

Estas son algunas de las razones por las que La Era del Hielo 3 es la mejor película de la saga.

