¿Quién es Howard Epps, personaje interpretado por Heath Freeman en Bones?

Pero ¿Quíen es Howard Epps de las temporada 1 y 2 en Bones?

Howard Epps es un asesino en serie, el cual contó con 3 apariciones en ambas temporadas. Howard se introdujo en el episodio"Un hombre condenado a muerte", donde estuvo preso y fue programado para ser ejecutado, mientras que su abogado trata de limpiar su nombre y tras el éxito de retrasar su ejecución, la evidencia del caso la encuentran sin vida, y asesinada del mismo modo que la víctima original del Sr. Epps.

En la cárcel, se casó con una mujer llamada Caroline, quien sabía que era culpable, pero aún así quiso estar con él. Al final logran ver la relación con la mayoría de sus víctimas, todas fueron adolescentes rubias. ¿Una obsesión o enfermedad?

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En su segunda aparición, fue en el episodio "La rubia en el juego", donde él está todavía en la cárcel pero ha estado dirigiendo a un cómplice, dejando pistas para Temperance Brennan. Cuando se encuentran con se encuentran con el cómplice, Brennan y Booth se ven obligados a disparar para salvar su propia vida. Epps no le queda de otra que revelar que el objetivo de "el juego" fue Brennan.

Para su tercera y última aparición, en el capítulo "El hombre en la célula", Howard escapa de la cárcel por provocar un incendio y logra matar a un bombero, robando su uniforme y dejando su cuerpo en su propia celda, con una muñeca rota como la suya, por si encontraban el cuerpo, lo dieran por muerto. Después de su escape, él se obsesiona con Brennan, aunque seguiría matando a mujeres, entre ellas a su esposa, Caroline. Después de ser acorralado en el apartamento de Brennan por ella y por Booth, corre hacia el balcón, da un salto esperando escapar pero la suerte no estuvo de su lado y muere al instante.

Sin duda, la serie Bones ha sido un parteaguas en las series de policiacas y hoy desafortunadamente, sumanos un acontecioemitno tragico a su historia.