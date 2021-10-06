Estos son los datos que no sabías sobre la serie Bones.

Bones se convirtió en una de las series más queridas y aplaudidas entre los televidentes, quienes cayeron rendidos ante el talento de actores como Emily Deschanel interpretando a la doctora Temperance Brennan y David Boreanaz encarnando a Seeley Booth.

El programa se estrenó el 13 de septiembre de 2005, año donde las series de médicos comenzaron a ser un hit entre millones de personas en todo el mundo. Con 246 episodios, 12 temporadas y nuevos personajes, Bones se consolidó como uno de los programas mejor recibidos por la crítica.

La serie cuenta con nominaciones a los Premios Emmy, People's Choice Awards, Premios Prism y muchos más, dejando claro que cada capítulo está hecho con calidad.

Además, Bones esconde algunos datos curiosos que te dejarán con la boca abierta.

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Descubre los sorprendentes datos de la serie Bones

El actor Dean Lopata aparece en uno de los episodios interpretando a una víctima; pocos saben que después formó parte del equipo de guionistas de la serie.

La serie cuenta con grandes invitados a lo largo de 12 temporadas, pero Patricia Belcher es la única que aparece en todos los episodios interpretando a Caroline Julian.

La mayor parte de la serie se desarrolla en el Instituto Jeffersonian, recinto inspirado en el Instituto Smithsonian que se encuentra en Washington DC.

Emily Deschanel, estrella de Bones, tuvo la oportunidad de actuar junto a su hermana en uno de los capítulos. Recordemos que Zooey Deschanel visita a la doctora Temperance Brennan en uno de los episodios más gustados por los fanáticos.

Las escenas fuera del Instituto Jeffersonian son rodadas en el Exposition Park Rose Garden en Los Ángeles, California; se trata de un jardín hundido histórico que también ha sido denominado como “uno de los mejores secretos guardados de la ciudad”.

La séptima temporada solo cuenta con 13 episodios, ya que los productores priorizaron el embarazo de Emily Deschanel.

La doctora Temperance Brennan escribe historias sobre Kathy Reichs, pero pocos saben que Kathy es la autora de los libros que inspiraron la serie.

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