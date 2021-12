Sheyla Ferrera está dispuesta a hacer lo que sea para hacer justicia.

En entrevista con la también cantante Sheyla Ferrera, nos contó sobre Lola, personaje que interpreta en esta serie.

“Lola es un personaje padrísimo, el contexto de la grabación fue fantástico, fue justo el 8 de marzo, el cual es un día donde las mujeres levantamos la voz en contra de la violencia y de los feminicidios. Y este capítulo, habla mucho de eso. Lola es un personaje, donde la gente piensa que está loca, pero realmente está desesperada, porque ha perdido a su hermana, la desaparecieron, entonces me gusta mucho que en este episodio se tocara este tema. La desesperación de Lola, puede hacer que ella se note violenta ante las demás personas, pero en realidad es una mujer que tiene mucho dolor, que extraña mucho a su hermana y que está dispuesta a realizar lo que sea por encontrarla, para hacer justicia”.

Al preguntarle sobre ¿qué prefiere? Si regresar a una fecha en especial o saber cuándo será el último día de vida, nos platicó que sin duda preferiría regresar a una fecha especial “poder vivir algunos momentos de mi vida por segunda vez, creo que sería más valioso que decir ¡Ay ya nada más me queda un día!”.

El mejor recuerdo

Todos tenemos recuerdos maravillosos, ya sea de nuestra infancia, un momento épico o de alguien y Sheyla tiene uno muy especial.

“Una navidad que pasamos toda la familia en Valle de Bravo, en la cual estábamos todos juntos y me tocó disfrutar de mis primos, de mis abuelos que todavía vivían, era una niña yo creo que tenía como 7 años, tengo muy claro ese fin de semana, enfrente del lago con mi familia”.

Aunque en este episodio no tiene contacto directo con la actriz María José Magan, Sheyla en sus horarios de descanso, convivía con todo el equipo.

“María José es maravillosa, muy buena actriz y muy generosa con los compañeros, es divertida, en los espacios libres nos íbamos al pasto de la casa donde grabamos, junto con Bea y nos la pasábamos platicando”.

A parte de participar en esta producción original de TV Azteca, vienen grandes proyectos en camino para la actriz.

“Vienen muchos proyectos, como también soy conductora y activista en derechos humanos en la comunidad LGBT, vienen varias pláticas, conferencias para empresas sobre sensibilizar el tema LGBT, viene mi música, también estoy sacando nuevo disco, se llama Moises, ya lo pueden encontrar en sus plataformas digitales favoritas y vienen 4 canciones más que también son escritas por mí y producidas por mi amigo Valentino y de conducción tengo un programa Historias Enjotadas en el sitio Escándala y el podcast Más Sabe El Diablo Por Vieja”.

La pasión por el activismo.

No quisimos dejar pasar la oportunidad de preguntarle sobre ¿qué experiencias le ha dejado este activismo? a lo que nos contestó:

“Tengo muchas experiencias, me escribe mucha gente por redes sociales o luego me los encuentro en la calle y se acercan a darme un abrazo, porque gracias a los contenidos que he hecho, no sólo como conductora sino como actriz, hice una serie que se llama Con Lugar de temática LGBT y muchísima gente la vio. Una vez fui a un festival de teatro en Guatemala y un día de descanso nos llevaron a un pueblito que se llama Antigua que está bastante retirado y me acuerdo que estábamos en unas ruinas de una iglesia, entré y un chavo corrió hacía a mí y me dijo “¡Laura! y yo no, Sheyla y me abrazó y me comentó que vio la serie de Con Lugar donde mi personaje se llama Laura y se puso a llorar diciéndome que gracias a nosotros había podido salir del clóset con su familia, ya que les enseñó la serie y ahora vive feliz con su familia y su novio. Entonces jamás me imaginé que en un viaje tan lejos, iba a estar alguien que vio la serie y de cierta forma le estás cambiando la vida a las personas, como una visión de activismo, puedes hacer arte y activismo al mismo tiempo”.

Y para abundar más en el tema de su personaje, vemos que Lola, se la pasa sola, ella como Sheyla ¿Qué piensa sobre el tema de la soledad? Y esto fue lo que nos dijo:

“Creo que la soledad no es mala, al contrario es sana, pero todo en equilibrio, porque todo en exceso es malo, al igual que todas las emociones como la tristeza, muchas personas le tienen miedo a la tristeza, pero en realidad son emociones muy importantes, porque la tristeza te ayuda a conectar a tocar fondo, a inspirarte y yo le agradezco mucho a estas emociones o por ejemplo el enojo, pero el enojo ayuda a poner límites, en no permitir que la gente pase sobre ti, que es diferente a la ira que es muy exacerbada y eso te puede ocasionar problemas, pero todas son muy importantes, hay que abrazarlas con mucho cariño”.

Sin duda, Un Día Para Vivir es una serie que te atrapa y te invita a reflexionar y para Sheyla Ferrer todo hace clic.

“Tiene mucho suspenso, tiene varias escenas conmovedoras con uno que otro guiño de comedia pero es un formato muy completo, sobretodo por la temática que les contaba, creo que es importante que le demos visibilidad a estos temas, así que los invito a que se entretengan a que se diviertan y a que se sensibilicen un poquito con este programa .“

Consejo del día:

“Aunque suene algo trillado vivan, vivamos (me hago la invitación a mí misma) vivamos todos los días con un agradecimiento al despertar porque eso ya es una bendición, es un milgaro y otro agradecimiento al dormir por todo lo que nos llegó. Hay que agradecer por lo que llega y también por lo que no llega, a veces cuando las cosas no salen como esperamos, también son bendiciones, seamos siempre agradecidos y disfrutemos todos los días como si fuera el último.”

Mira aquí el capítulo Desaparecida:

Un Día Para Vivir | Desaparecida.

No te pierdas Un Día Para Vivir, en su semana de fin de temporada, de lunes a jueves 8:30 p.m por Azreca 7.