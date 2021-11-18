¿Por qué Viggo Mortensen casi se queda fuera de Océano de Fuego?

Viggo Mortensen es un actor y director de cine estadounidense. Por sus interpretaciones ha sido nominado en 3 ocasiones a los Premios Óscar, y también ejerce como poeta, músico, fotógrafo y pintor, digamos que es un actor 360. En su carrera brillan grandes proyectos y grandes personajes y Océano De Fuego es una de ellas.

Esta cinta está basada en hechos reales, sobre una de las carreras de caballos más larga (3,000 millas por los desiertos de Arabia para ser exactos). Y no sólo el buen Viggo es protagonista, también “Hidalgo”, el caballo Mustang. En esta historia de aventuras y de acción vemos el camino que tiene que reccorer un hombre para recuperar su dignidad.

Bajo la dirección de Joe Johnston responsable de películas como (Parque Jurásico III, Cielo De Octubre y Jumanji, entre otras), nuestro protagonosta comparte créditos con Omar Sharif como Jeque Riyadh, Zuleikha Robinson como Jazira y J.K. Simmons como Buffalo Bill Cody.

Por si te lo perdiste J.K. Simmons y otras celebridades en la temporada 30 de Los Simpson.

Pero ¿Qué nos dice su producción? Seguro que estos datos no los conocías.

Gracias a su experiencia con películas de superhéroes como The Rocketeer, el director Johnston fue seleccionado por el estudio Marvel para dirigir Capitán América: El Primer Vengador.

Para la escena de las langostas, los encargados de los efectos especiales se inspiraron en el clásico de 1937 La Buena Tierra.

Varias escenas de esta cinta, se rodaron en los mismos sitios de la peli Lawrence De Arabia. Protagonizada por Omar Shariff.

John Fusco, el autor del guión, estuvo 12 años investigando y escribiéndolo.

La protección de los animales ante todo.

En esta película intervienen cerca de 800 caballos.

Un miembro de la Sociedad Protectora de Animales de Estados Unidos estuvo presente en el rodaje para vigilar las escenas con animales.

Cuando terminó el rodaje, el actor Viggo Mortensen compró a T.J. (el caballo que protagoniza casi todas las escenas de Hidalgo). Y a la fecha aún sigue conservando el caballo.

Para interpretar a Hidalgo, el caballo protagonista, había 5 casi idénticos.

Hechos reales.

Al empezar la producción, se había pensado en Viggo Mortensen para interpretar al personaje principal, pero tenía que tener experiencia en equitación y resultó ser todo un experto. De ser lo contrario, tendrían que buscar a alguien más.

La película está inspirada en la vida de Frank T. Hopkins, uno de los jinetes americanos más grandes del Oeste.

Sin duda, Océano de Fuego nos muestra que no sólo está en juego el orgullo y el honor, sino también la supervivencia, ya que tanto Frank como su caballo hacen de todo para cumplir una hazaña casi imposible.



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