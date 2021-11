FOTOS | Celebridades que comparten pantalla con Los Simpson, Temporada 30.

A Lisa no le gustará la idea porque desde varios años, ella es parte del “Daily Fourth Gradian”.

A Lisa no le gustará la idea porque desde varios años, ella es parte del “Daily Fourth Gradian”.

Con más risas y con más famosos, podemos disfrutar de la temporada número 30 de Los Simpson. Pero ¿qué celebridades comparten pantalla con Homero? Descúbrelo en esta galería.

Desde su creación en 1987, Matt Groening no imaginó el éxito que tendría la historia de esta peculiar familia, incluso no se le pasaba por la mente que llegaría a ser todo un fenómeno e ícono de la Cultura Pop.

La temporada número 30 cuenta con 23 episodios y con la participación de grandes artistas tanto internacionales como mexicanos ¡Claro que sí! Y aquí te decimos algunos que ya podrás disfrutar:

Que no se te pase: Los Simpson: Esto significa el mensaje oculto en el capítulo 3D.

- Emily Deschanel.- La actriz de origen estadounidense, y quien interpreta a Temperance Brennan en la serie de televisión Bones , será una gran aliada de Marge Simpson.

- Gal Gadot.- Actriz, productora y modelo israelí, ¿sabías que a los 18 años, ganó el título de Miss Israel 2004 con el cual representó a dicho país Miss Universo 2004? Lo malo que no logró entrar al top de finalistas pero sí a nuestros corazones con grandes personajes.

- Rupaul.- Su verdadero nombre es RuPaul Andre Charles, la mamá Drag de muchas y muchos di, drag queen, modelo, actor, cantante, compositor y presentador estadounidense.

- Billy Eichner.- Actor, comediante y productor estadounidense. Y de igual forma es creador de Billy on the Street de Funny Or Die, un programa de juegos de comedia. En esta temporada estará muy de la mano de Lisa Simpson.

- J.K. Simmons.- ¿Quíen no extraña el grito de ¡Peter, lo quiero en la portada!? Yo creo que todos, este actor estadounidense y ganador del Óscar podrá demostrarnos una vez más sus talentos, ahora de forma animada.

- Guillermo del Toro.- El director, guionista, productor y novelista mexicano, no sólo lleva a sus monstruos a tus pesadillas, también los llevará a Springfield… ¿Qué planea el Sr Burns?

De igual forma la música también tiene un gran valor con esta familia amarilla y artistas como Dave Matthews y Josh Groban comparten cámara animada y el actor Liev Schreiber quien le hace la vida imposible a nuestro X-Men favorito, Wolverine, también compartirá crédito con el travieso Bart Simpson.

Cabe mencionar que esta temporada que ya puedes disfrutar por la señal de Azteca 7, cuenta con el capítulo ¡640!. Ya son varios capítulos ¿verdad? Cuéntanos ¿Cuál es tu favorito?.



Pasa tus tardes con la mejor familia amarilla, recuerda de lunes a jueves LOS SIMPSON por Azteca 7.