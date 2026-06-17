7 clásicos en inglés para dedicar el Día del Padre: las mejores canciones para tus stories en Instagram

¡El Día del Padre llegó! Si tú o tu papá son grandes amantes de los clásicos en inglés, aquí te compartimos 7 canciones que son perfectas para dedicar y agradecer su apoyo en esta fecha tan especial. Además, son muy buenas opciones para subir stories en redes sociales, como Instagram o Facebook. ¡Toma nota!

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7 canciones en inglés para dedicar el Día del Padre y poner en tus stories de Instagram

My Father’s Eyes - Eric Clapton

Esta canción habla sobre el legado familiar y la inquebrantable conexión que existe entre los padres y los hijos; así como el reflejo de la figura paterna en nuestras vidas.

Father and Son - Cat Seven

Sin duda, una de las canciones más emotivas para el Día del Padre. A lo largo de este clásico, se explora el diálogo entre un padre y un hijo sobre encontrar tu verdadero camino y crecer.

Beautiful Boy - John Lennon

Escrita por el ex-beatle para su hijo Sean, esta canción habla sobre el deseo de los padres por ver a los hijos crecer y cumplir sus metas, así como el amor incondicional e inquebrantable entre uno y otro.

Dance with my father - Luther Vandross

Esta canción es perfecta para publicar throwbacks, ya que habla sobre los recuerdos de la infancia y el gran amor que se le tiene a un padre. Verdaderamente emotiva. Si prestas atención a la letra, seguro te sacará más de una lágrima.

Father & Daughter - Paul Simon

Otra canción verdaderamente conmovedora. Este clásico habla sobre la relación entre un padre y su hija, mientras la figura paterna reflexiona sobre su labor como padre. Este éxito fue escrito para la banda sonora de la película de Los Thornberrys. Incluso, fue nominada a un Premio Oscar, pero perdió ante "Lose Yourself" de Eminem.

Father to Son - Queen

Todo un clásico de los 70s. Esta canción se enfoca en la relación de un padre y su hijo, especialmente en los consejos para afrontar la vida y la sabiduría adquirida con el paso de los años.

Daddy - Beyoncé

Esta balada fue escrita por Queen B como un tributo a su padre, Mathew Knowles. La canción se centra en el apoyo y protección de una figura paterna, así como la influencia de la misma en nuestras vidas.