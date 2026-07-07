AL MOMENTO: Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes sale del coma tras haber estado en estado crítico; esto es lo que se sabe sobre su estado actual

Hace unas horas se confirmó que el mítico guitarrista y exintegrante de Caifanes, Alejandro Marcovich ha salido del hospital tras haber estado en coma por varias semanas, alegrando a sus miles de seguidores y a toda una comunidad del rock latino.

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Fueron cerca de siete semanas en las que el músico argentino que llegó a la fama en los 90’s tras su integración a Caifanes estuvo en coma y aunque el panorama podría llegar a ser un tanto desalentador, su resiliencia y fortaleza hoy le han valido para dejar atrás el hospital.

Alejandro Marcovich sale del hospital

De acuerdo con su esposa, el guitarrista salió del hospital, aunque se mantiene en un estado delicado, ya que no ha recuperado por momento la conciencia y aunque ha mostrado algunas mejoras, su cerebro continúa inflamado, lo que ha valido para poder regresar a casa.

A casi un mes del suceso, el músico ya ha sido dado de alta, pues en el programa de Ventaneando hablaron en exclusiva con la esposa del artista Gabriela Martínez, quien compartió una actualización de su estado de salud.

Afortunadamente, el artista ya se encuentra en recuperación. “Ha salido de peligro. Afortunadamente, ayer salimos a casa”, explicó. “El derrame afectó varias áreas. Ha tenido otras complicaciones con otras partes del cuerpo (...) Tiene muy inflamado el cerebro. Tiene afectada el área del lenguaje”, aunque tras evaluaciones, ha podido regresar con su familia.

¿Cuál es el estado de salud de Alejandro Marcovich?

Aunque se sabe que Alejandro Marcovich ha salido del coma y que ya está en su casa recibiendo cuidados médicos especiales, este no ha presentado afectaciones neurológicas y dificultades para expresarse.

Si bien, Alejandro no está totalmente consciente, este sí reconoce a su esposa Gabriela y a sus hijos Bela y Diego, además de recordar por momentos a sus padres; describiendo que dentro de este proceso para él “todo es música” y que incluso marca ritmos con manos y pies durante la recuperación.

En palabras de su esposa esto es lo último que se sabe de Alejandro Marcovich:

“Está delicado, pero bien, estable, salió de peligro luego de los momentos difíciles causados por el derrame. Afortunadamente ayer salimos del hospital con todos los cuidados debidos. Corría riesgo de contagios y fue decisión de los médicos mandarlo a casa”.