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León Larregui reacciona FURIOSO a la victoria de Argentina vs. Egipto, en el Mundial 2026

El músico de 52 años no ocultó su molestia tras la remontada de la Selecció Argentina a Egipto y realizó polémicas delcaraciones.

León Larregui molesto tras la victoria de Argentina vs. Egipto en el Mundial 2026
|MexSport / Mezcalent

Escrito por: André Gutiérrez

Este martes se llevó a cabo el partido de 8vos de Final entre la Selección de Argentina vs. Egipto en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, siendo que en primera instancia se pronosticaba un encuentro eléctrico y no fue para menos, pues hubo una remontada épica recordándonos por qué disfrutamos tanto este deporte, aunque no todo mundo opina lo mismo...

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Si bien, la voltereta fue a un marcador 2-0 (el marcador más engañoso), donde parecía que Egipto tenía su histórico pase asegurado a los Cuartos de Final, nunca hay que dar al campeón “por muerto” y menos al astro Lionel Messi, justo como le sucedió al músico mexicano León Larregui, quien no dudó en expresar su sentir tras el resultado final y desató la polémica en redes.

¿Qué dijo León Larregui del partido de Argentina vs. Egipto?

Como ya es costumbre, el frontman de la banda Zoé comenzó a realizar posteos en su cuenta personal de “X” expresando todo su sentir, desde la felicidad cuando Egipto estaba arriba en el marcador hasta cuando Argentina terminó por anotar su tercer y agónico gol, momento que ha dado mucho de qué hablar por el tono en que posteo estas declaraciones.

Luego del primer gol de la selección africana, León comentó lo siguiente: “Que belleza!! Arriba Egipto!!!!”

Posterior al segundo tanto de la selección egipcia, el músico realizó la siguiente publicación: “Que belleza chingao!!!! Bravo Egipto, a comer empanadas a su casa”.

Con esto ya se podían ver los ánimos con los que León vivía dicho encuentro, donde poco a poco el conjunto de la albiceleste terminó revirtiendo ese 0-2 con un agónico 3-2, lo que terminó por hacer ruido dentro del cantante originario de Cuernavaca.

León Larregui y su historia en Mundiales

Esta no es la primera vez que el músico de 52 años genera polémica durante una Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, pues en el ya lejano 2010, el músico fue detenido al ir manejando en estado de ebriedad, dejando un clip para “el museo del internet mexicano”, donde tampoco se guardó nada de lo que sentía en ese momento, hablando de que era una injusticia.

Dicho video se hizo viral por aquella época, donde el músico expresaba que vería a la Selección de México desde “el torito” y que no iba a escribir una canción sobre lo que le acababa de pasar porque él "no era Alex Lora".

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