MTV Video Music Awards 2026: Confirman homenaje al fallecido George Michael, ¿Cómo y cuándo ver los premios en México?
Uno de los artistas pop más importantes de todos los tiempos tendrá un emotivo homenaje póstumo durante los MTV Video Music Awards 2026.
Este fin de semana se estarán llevando a cabo los MTV Video Music Awards (VMAs), una de las ceremonias de música más esperadas del año, pues además de premiar a lo mejor del año, estos cuentan con algunas presentaciones en vivo que suelen ser muy destacadas.
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Hablando de presentaciones icónicas, justamente este año se estará realizando un homenaje a George Michael, el artista que rompió con todo en la década de los 80’s y quien falleció en 2016, por lo que se espera que sea uno de los momentos más emotivos de toda la noche.
¿Cuándo y cómo ver los MTV Video Music Awards?
La edición número 42 de los MTV Video Music Awards se estará llevando a cabo este domingo 27 de septiembre, en el Peacock Theatre de Los Ángeles, California y se ha confirmado que la ceremonia dará inicio en punto de las 4:30 p.m (tiempo del Pacífico) lo que significa que podrás seguirla a las 5:30 pm. en el horario del Centro de México.
Podrás seguir cada momento de la ceremonia de los VMAs 2026 en vivo a través del canal oficial de la televisora, aunque también puedes seguirlo en streaming, a través de Paramount+, donde en la noche podrás seguir el emotivo homenaje a George Michael que conmemora casi una década de su partida.
¿Quién fue George Michaal?
Georgios Kyriacos Panayiotou mejor conocido como George Michael fue uno de los cantantes, compositores y productores más emblemáticos de la década de los 80’s. Sus primeros destellos de estrella mundial fue junto al dúo pop conocido como Wham! junto a Andrew Ridgeley con quien publicó éxitos como “Wake Me Up Before You Go-Go” y el clásico navideño “Last Christmas”, siendo el primer grupo en dar una gira por China.
En 1987 comenzó su carrera como solista donde el sencillo “Careless Whisper” y su exitoso álbum debut ‘Faith’ le valieron para vender más de 25 millones de copias, consagrándose como una de las estrellas más grandes.