MTV Video Music Awards 2026: Confirman homenaje al fallecido George Michael, ¿Cómo y cuándo ver los premios en México?

Este fin de semana se estarán llevando a cabo los MTV Video Music Awards (VMAs), una de las ceremonias de música más esperadas del año, pues además de premiar a lo mejor del año, estos cuentan con algunas presentaciones en vivo que suelen ser muy destacadas.

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Hablando de presentaciones icónicas, justamente este año se estará realizando un homenaje a George Michael, el artista que rompió con todo en la década de los 80’s y quien falleció en 2016, por lo que se espera que sea uno de los momentos más emotivos de toda la noche.

¿Cuándo y cómo ver los MTV Video Music Awards?

La edición número 42 de los MTV Video Music Awards se estará llevando a cabo este domingo 27 de septiembre, en el Peacock Theatre de Los Ángeles, California y se ha confirmado que la ceremonia dará inicio en punto de las 4:30 p.m (tiempo del Pacífico) lo que significa que podrás seguirla a las 5:30 pm. en el horario del Centro de México.

Podrás seguir cada momento de la ceremonia de los VMAs 2026 en vivo a través del canal oficial de la televisora, aunque también puedes seguirlo en streaming, a través de Paramount+, donde en la noche podrás seguir el emotivo homenaje a George Michael que conmemora casi una década de su partida.

¿Quién fue George Michaal?

Georgios Kyriacos Panayiotou mejor conocido como George Michael fue uno de los cantantes, compositores y productores más emblemáticos de la década de los 80’s. Sus primeros destellos de estrella mundial fue junto al dúo pop conocido como Wham! junto a Andrew Ridgeley con quien publicó éxitos como “Wake Me Up Before You Go-Go” y el clásico navideño “Last Christmas”, siendo el primer grupo en dar una gira por China.

En 1987 comenzó su carrera como solista donde el sencillo “Careless Whisper” y su exitoso álbum debut ‘Faith’ le valieron para vender más de 25 millones de copias, consagrándose como una de las estrellas más grandes.