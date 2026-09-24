VMAs: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO los premios MTV Video Music Awards desde México

¡Una edición más de los MTV Video Music Awards ha llegado! Este domingo, 27 de septiembre, se llevará a cabo la entrega número 42 de los premios que reconocen a los mejores lanzamientos audiovisuales en la industria musical. A continuación, te compartimos todo lo que debes saber para que no te pierdas ni un solo momento de la ceremonia en vivo: fecha, hora y dónde ver los VMAs 2026.

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¿A qué hora empiezan los MTV Video Music Awards? Hora en México y LATAM

La 42a edición de los MTV Video Music Awards se celebrará la noche de este domingo, 27 de septiembre, en el Peacock Theatre de Los Ángeles, California. La ceremonia dará inicio en punto de las 4:30 p.m (tiempo del Pacífico). Aquí te compartimos los horarios en México y el resto de Latinoamérica:



México: 5:30 p.m.

5:30 p.m. Guatemala: 5:30 p.m.

5:30 p.m. Honduras: 5:30 p.m.

5:30 p.m. El Salvador: 5:30 p.m.

5:30 p.m. Nicaragua: 5:30 p.m.

5:30 p.m. Costa Rica: 5:30 p.m.

5:30 p.m. Perú: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Colombia: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Panamá: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Ecuador: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Chile: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Venezuela: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Bolivia: 7:30 p.m.

7:30 p.m. República Dominicana: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Puerto Rico: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Paraguay: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Argentina: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Uruguay: 8:30 p.m.

¿Cómo y dónde ver los VMAs 2026 EN VIVO?

Los VMAs 2026 podrán seguirse completamente EN VIVO a través del canal oficial de la televisora. Si prefieres el streaming, también puedes seguir la gala a través de la plataforma de Paramount+. Para este año, Madonna lidera la lista de nominaciones con 11 menciones en total, seguida por Taylor Swift, con nueve, y Ariana Grande y Sabrina Carpenter con siete, cada una. Para conocer el listado completo de nominados visita: Lista COMPLETA de artistas nominados a los VMAs 2026: Madonna, Taylor Switf, Bruno Mars y más compiten por Video del Año

Entre los confirmados para actuar en vivo, destacan nombres como Madonna, quien regresará a los escenarios de los VMAs tras 23 años de su última presentación. LISA, RAYE, Sienna Spiro, GNER8ION + Yung Lean y Shaboozey & Gunna también figuran entre los artistas con actuaciones programadas.