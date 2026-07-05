El increíble aumento de reproducciones de “Aquí no es así” de Caifanes previo al México vs. Inglaterra en el Mundial 2026

El duelo entre México e Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tiene a todo mundo de cabeza y con la pasión futbolera a tope. Curiosamente, esto provocó que los fans volvieran un emblema del partido el tema de “Aquí no es así” de Caifanes. La canción acaba de multiplicar sus reproducciones en plataformas de streaming y a dominar las tendencias en redes sociales, luego de que miles de aficionados la adoptaran como el himno para representar la identidad mexicana frente al conjunto inglés.

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¿Por qué "Aquí no es así" se volvió viral?

Todo comenzó porque una ola de aficionados creó varios videos en redes sociales donde mezclaban la canción con paisajes o referentes de la cultura británica, pero justo en el verso “Pero aquí no es así”, la magia empieza y las imágenes cambian para mostrar imágenes de la Selección Mexicana y la afición en el Estadio Ciudad de México.

Caifanes reaccionó al fenómeno

El partido y todo lo que lo rodea ha sido un fenómeno, y ha sido tan grande que incluso la propia agrupación compartió uno de los videos realizados por la Selección Mexicana que se subió al trend. La publicación fue celebrada por miles de seguidores, quienes comenzaron a pedir en los comentarios que la canción sonara dentro del estadio antes del inicio del partido.

Saúl Hernández también se sumó al ambiente mundialista

Con todo esto, llamó la atención que el vocalista de Caifanes, Saúl Hernández, compartiera también fotografías desde el Estadio Ciudad de México durante uno de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los fans emocionados comenzaron a pedirle al cantante que regresara al estadio para este partido, pues muchos comenzaron a asegurar que la presencia del intérprete traía buena suerte al Tri.

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