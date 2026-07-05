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Link libre y GRATIS para ver EN VIVO los partidos de hoy domingo 05 de julio del Mundial 2026

Aquí podrás ver completamente gratis los partidos de hoy. No te puedes perder el enfrentamiento entre México e Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Link libre y GRATIS para ver EN VIVO los partidos de hoy domingo 05 de julio del Mundial 2026
|FIFA/FIFA via Getty Images

Escrito por: Matías Mena

El mundo entero está a la expectativa, pues hoy se juegan dos partidos de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Si ya tienes listo tu jersey para apoyar a la selección azteca, te recordamos que podrás disfrutar del encuentro sin importar dónde te encuentres y completamente gratis en cualquiera de tus dispositivos a través del sitio web de Azteca 7 dando clic aquí. Recuerda que estos enfrentamientos son a matar o morir, pues el perdedor quedará completamente eliminado, mientras que el vencedor llegará a cuartos de final.

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¿A qué hora juega México vs. Inglaterra hoy?

El encuentro de octavos de final en el que se enfrentarán México vs. Inglaterra tiene al filo del asiento no solo a los mexicanos, sino al mundo entero. El encuentro se llevará a cabo el día de hoy, domingo 5 de julio de 2026, a las 6:00 PM, tiempo del centro de México. Ambas selecciones buscarán darlo todo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y llegar al partido de cuartos de final. Hay que tomar en cuenta que todo puede pasar esta tarde; las encuestas están divididas, Inglaterra nunca nos ha podido ganar en nuestra propia casa, pero todo puede pasar.

¿Dónde ver GRATIS México vs. Inglaterra EN VIVO?

Si quieres seguir el partido completamente gratis, podrás hacerlo a través de las pantallas de Azteca 7 o en el sitio web oficial de Azteca 7. Lo mejor de todo es que este enfrentamiento contará con el análisis y los comentarios de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague.

¿Qué se espera del partido México vs. Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Si algo ha quedado claro es que todo puede pasar en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™. En esta ocasión los mexicanos tienen toda la fe puesta en la selección mexicana. Un equipo que en los últimos días nos ha demostrado tener una defensa poderosa y seleccionados capaces de vencer a cualquiera. Los ingleses saben que México tiene un equipo sólido, por lo que llegarán bien preparados para ser ellos los que lleguen a cuartos de final. Todo puede pasar y por eso no te lo puedes perder.

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