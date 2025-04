Arcade Fire anuncia Pink Elephant, su nuevo álbum y gira por México

Estrenaron sencillo, ya hay fecha para el lanzamiento de su nuevo álbum y se confirma que se presentarán en la Ciudad de México. Sí, demasiada información en tan poco tiempo. Aquí te contamos todo sobre Year of the Snake (el nuevo sencillo), Pink Elephant (el nuevo álbum) y lo de las fechas de Arcade Fire en el Metropólitan.

¿Cuándo se estrena lo nuevo de Arcade Fire?

Por medio de un mensaje en su aplicación para su seguidores, Régine Chassagne y Win Butler, anunciaron la fecha de su nuevo lanzamiento: Pink Elephant. Se trata de un álbum de estudio y se dice que estará compuesto por una decena de temas cargados de punk. El estreno de Pink Elephant, el nuevo álbum de Arcade Fire, será el próximo 9 de mayo. ¡Ojo! Ya puedes “preguardar” el álbum en aplicaciones de streaming (como Spotify).

¿A qué suena Year of the Snake?

El sencillo más reciente de Arcade Fire, que resulta ser un adelanto de Pink Elephant, su nuevo álbum. Combina voces dulces (en su mayoría del tema) con una batería que hace justicia al punk suavecito. Pero lo que más ha llamado la atención de los fans son las frases que contiene “The Year of the Snake” alrededor del Año Lunar de la Serpiente: “It’s a season of change, and if you feel strange it’s probably good... In the Year of the Snake I made a clean break and tried something new...”.

Arcade Fire en el Metropólitan de la Ciudad de México

Hace algunas horas, OCESA ha anunciado que Arcade Fire se presentará en el Teatro Metropólitan el 22 y 23 de abril. ¡Ojo! La venta de boletos será a partir del 11 de abril en taquilla o en la boletera.

Cabe mencionar que hace algunos años, el vocalista de Arcade Fire, Win Butler, se vio envuelto en polémicas por acusaciones relacionadas con situaciones sexuales indebidas. Incluso, aquellas situaciones ocasionaron que algunas estaciones de radio dejaran de tocar las canciones de la banda. En medio de los escándalos, Arcade Fire se presentó en el Corona Capital del 2023; aunque la presentación de la banda canadiense causó inconformidad entre algunos usuarios de redes sociales, la banda canadiense fue coreada de principio a fin.