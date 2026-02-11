¡"NUEVAYoL”! Arzobispo de Nueva York cita a Bad Bunny en plena ceremonia frente a su congregación

El mensaje de unión, orgullo latino, comunidad y amor por las raíces que Bad Bunny propagó en el Super Bowl 2026 va mucho más allá del Medio Tiempo y ha demostrado ser increíblemente relevante. Así lo demostró Ronald Hicks, arzobispo de Nueva York, al citar una de sus canciones.

📍 Catedral de San Patricio, Nueva York. El día 6 de febrero de 2026 🕊 Ronald Hicks, el nuevo arzobispo de Nueva York, sorprendió a todos durante su homilía en su misa de instalación. 🎤 En un gesto inesperado, citó a Bad Bunny diciendo: ➡️ "Si te quieres divertir, solo tienes que vivir un verano en Nueva York." 💡 Con esa frase, conectó con la cultura de la ciudad y con la realidad de la gente, vinculando la música urbana con su visión de una Iglesia cercana, abierta y multicultural. 🇺🇸👥 En la ceremonia, también incorporó referencias de artistas clásicos de Nueva York y habló en inglés y español, reflejando la diversidad de la arquidiócesis. ❤️ Su mensaje central: una Iglesia misionera, que sale al encuentro de todos, sin importar su origen o cultura.