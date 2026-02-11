inklusion logo Sitio accesible
¡"NUEVAYoL”! Arzobispo de Nueva York cita a Bad Bunny en plena ceremonia frente a su congregación

Bad Bunny Medio Tiempo Super Bowl
SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 8: Bad Bunny performs in the Apple Music Halftime Show during the NFL Super Bowl 60 football game between the Seattle Seahawks and the New England Patriots, at Levi’s Stadium on February 8, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Kevin Sabitus/Getty Images)|Kevin Sabitus/Getty Images
Música

Escrito por:  Samantha Guzmán

El mensaje de unión, orgullo latino, comunidad y amor por las raíces que Bad Bunny propagó en el Super Bowl 2026 va mucho más allá del Medio Tiempo y ha demostrado ser increíblemente relevante. Así lo demostró Ronald Hicks, arzobispo de Nueva York, al citar una de sus canciones.

@angelbaroci 📍 Catedral de San Patricio, Nueva York. El día 6 de febrero de 2026 🕊 Ronald Hicks, el nuevo arzobispo de Nueva York, sorprendió a todos durante su homilía en su misa de instalación. 🎤 En un gesto inesperado, citó a Bad Bunny diciendo: ➡️ “Si te quieres divertir, solo tienes que vivir un verano en Nueva York.” 💡 Con esa frase, conectó con la cultura de la ciudad y con la realidad de la gente, vinculando la música urbana con su visión de una Iglesia cercana, abierta y multicultural. 🇺🇸👥 En la ceremonia, también incorporó referencias de artistas clásicos de Nueva York y habló en inglés y español, reflejando la diversidad de la arquidiócesis. ❤️ Su mensaje central: una Iglesia misionera, que sale al encuentro de todos, sin importar su origen o cultura. #fyp #Católicos #NuevaYork #parati #angelbaroci ♬ sonido original - AngelBaroci