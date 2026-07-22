Bad Bunny cierra su gira internacional y sorprende a todos con una canción exclusiva en su ultimo concierto

Bad Bunny en los últimos meses se ha encargado de visitar diversos países del mundo por su gira mundial de "Debí Tirar Más Fotos World Tour", haciendo que miles de personas entonaran sus canciones más populares.

Noticias Baja California del 22 de julio 2026

Después de varios meses de arduo trabajo, finalmente cierra su gira internacional, sorprendiendo a todos en su último concierto con una canción exclusiva que no interpretó en otros eventos.

¿Qué canción cantó Bad Bunny?

La canción "120" de Bad Bunny en repetidas ocasiones fue solicitada por los asistentes a sus conciertos, quienes le pedían a gritos que la interpretara, pero en varias ocasiones se negó al respecto.

Sin embargo, hoy 22 de julio fue su último concierto, en el que formalmente cierra su gira internacional después de varios meses de arduo trabajo. Para sorpresa de todos, sí fue interpretada en dicho evento, considerado como la canción exclusiva del evento, algo relevante considerando que no fue interpretada en otros países.

Recordemos que la canción fue solicitada durante su concierto en Chile, pero él rotundamente se negó y continuó con la presentación. Aunque muchos aseguraron que se había molestado, no fue así, puesto que el cantante dejó clara la situación.

Dicha canción es popular entre los usuarios, debido a que hace una referencia a la velocidad en que él maneja al escuchar el tema musical, además de resaltar que en varias ocasiones la vibra lo ha invitado a acelerar su vehículo a 120 millas por hora.

¿Dónde fue el último concierto de Bad Bunny?

Basándonos en el cartel de presentaciones de Bad Bunny, se menciona que cierra su gira internacional en Bruselas (Bélgica), siendo formalmente su último concierto después de varias fechas, en especial al considerar que su tour empezó el 21 de noviembre de 2025 en República Dominicana.

Durante algún tiempo se mencionaba la posibilidad de nuevas fechas para México en el 2026, rumores que durante varios meses crecieron. Sin embargo, hasta el momento el cantante puertorriqueño no ha confirmado nada al respecto. Por ahora hay que esperar a que se den nuevas noticias sobre el tema. Cuéntanos, ¿te hubiera gustado que cantara esa canción exclusiva en tu país?