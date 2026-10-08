¿Será la mejor canción de 2026? Bby WOW de Karol G, Judeline y rusoswky se convierte en la canción con mayor duración en el #1 de Spotify, conoce su significado:

En las últimas semanas ha habido una canción que ha sonado por todos lados, pues se trata de “Bby WOW”, canción de Karol G que lanzó junto a Judeline y rusowsky y que prácticamente ha sido bailada en todo el mundo, siendo todo un fenómeno viral del 2026.

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Justamente este 08 de octubre, la canción perteneciente al álbum ‘NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO’ de la colombiana ha cumplido 38 días siendo la #1 en la plataforma de Spotify, rompiendo el récord de este año impuesto por Dai Dai de Shakira y Burna Boy, el tema de la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

¿De qué trata la canción de Karol G, Judeline & rusowsky?

Sin duda alguna esta canción se ha vuelto en uno de los mayores éxitos de la música latina en el 2026, pues su verso “Suena tu canción y tú no estás aquí a mi lao', yo sé que no debo, que te pienso demasiao'”.

Dentro de esta canción producida por Tainy, podemos escuchar la siguiente letra:

¿Terapia pa' qué?

¿Pa' qué sacarte del pecho?

Si ni queriendo yo me olvido de ti

¿Arreglo de qué?

Yo quiero estar pecho a pecho

Como la noche en la que te conocí

Hoy te vi

Las ganas siguen ahí baby...

Suena tu canción y tú no estás aquí a mi lao'

Yo sé que no debo, que te pienso demasiao'

Qué rico esos días cuando estábamo' tragao'

Tú y yo somo' fuego cuando estamo' emborrachao'

Suena tu canción y tú no estás aquí a mi lao'

Yo sé que no debo, que te pienso demasiao'

Quererte es tan fácil y a la vez tan complicao'

Mirando al teléfono, pero no me has llamao'

Baby, wow, me gustas demasiao'

Bebé

Baby, wow, te pienso demasiao'

¿Y ahora dónde está ella?

Bella como ninguna

Dime, dime, baby

Cómo hacer que tu boca

Se acerque a mí

Hay algo en ti, no sé disimular

Maldición, yo no sé escapar

Suenan mil vacíos

A los que me has empujao'

Quererte es tan fácil

Y a la vez tan complicao'

Uh, baby, wow

Me gustas demasiao' (yeah, yeah, oh)

De noche y de día

Te pasas rondando mi mente

La disco está llena

Se siente vacía

Porque no está el que yo quería

Qué rico tú, esos ojitos, bebé

Esa boquita

Es que tú ere' my dream come true

Si la pasamo' hijuepu

Es que la pasamo' bien

Si esto era pa' siempre

Pa' estar juntos en verano

Y también en diciembre

Yo sé que tú no lo dices

Pero estás pendiente

Vamo' a darnos otro chance

Puede que haya suerte

Dime si lo siente', es que yo

Voy manejando por la ciudad

Por si nos vemo' de casualidad

Llama pa' ver si volvemo' a empezar

Baby

¿Cuál es el significado de Bby WOW?

La canción habla sobre lo complicada que se vuelve el llevar una ruptura y el conflicto que implica ese proceso cuando alguien te gusta mucho, por lo que le llevan a la >protagonista< a recordar los buenos momentos que vivían dentro de la euforia de la relación.

Dentro de esta parte del duelo, se reconoce la atracción y felicidad que hace sentir pero acepta que es momento de dejar ir, aunque abre la posibilidad a un futuro encuentro, siendo una contradicción moderna en el amor, e incluso hay quienes señalan que podría ser una indirecta al ex de Karol G, Feid.

