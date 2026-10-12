Britney Spears regresa a la música con una canción INÉDITA junto a Justin Timberlake

¡La Princesa del Pop está de vuelta! A tres años de su colaboración con will.i.am, Britney Spears regresa a la música con el lanzamiento de una canción INÉDITA de la mano de una de sus exparejas más polémicas: Justin Timberlake. Este nuevo single, que corre bajo el nombre de “She’ll Never Be Me”, se lanzó de manera discreta, a través de un video publicado en su cuenta oficial de Facebook, con motivo al 25 aniversario de su álbum homónimo, “Britney”, de 2001. Para celebrar su primer cuarto de siglo, el disco será relanzado con un total de cinco canciones nunca antes escuchadas, incluida esta colaboración con el intérprete de “Cry me a River”.

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She’ll Never Be Me de Britney Spears ft. Justin Timberlake: letra, traducción y significado

"She’ll Never Be Me" fue escrita por Britney Spears y Justin Timberlake en el 2001 para el tercer álbum de la Princesa del Pop. No obstante, la canción fue descartada, por lo que no logró ser parte del disco. Hoy, tras 25 años en el baúl, los fans finalmente pueden disfrutar de esta inesperada colaboración. La letra aborda la perspectiva de una mujer que critica a su expareja por iniciar una relación con alguien idéntico a ella. Aquí te compartimos la letra completa y su traducción al español:

¿Cuándo saldrá la re-edición de “Britney” por su 25 aniversario?

El re-lanzamiento de “Britney” por el 25 aniversario del álbum está programado para el próximo 6 de noviembre. Este incluirá un total de cinco canciones inéditas:



She’ll Never Be Me (ft. Justin Timberlake)

Am I a Sinner

My Big Secret

Right Now

When I Say So

Así fue la relación entre Britney Spears y Justin Timberlake

Britney Spears y Justin Timberlake formaron uno de los romances adolescentes más mediáticos en la industria del pop. Ambos se conocieron en el programa "The Mickey Mouse Club", cuando eran tan sólo unos niños, pero no fue hasta finales de los 90 que comenzaron a salir, cuando ella tenía 17 y él 18.

Según reveló la Princesa del Pop en su libro de memorias, "The Woman In Me", a los 19 años quedó embarazada del ícono pop, pero se vio obligada a someterse a un aborto en secreto dado que éste no quería ser padre. Aunado a este episodio, su romance también estuvo marcado por las infidelidades, por lo que en 2002 ambos optaron por separar caminos tras tres años de relación.