OFICIAL y CONFIRMADO: Lista completa de nominados a los MAMA Awards 2026, conoce a los posibles artistas del año y por cuántos premios compite BTS
Conoce a todos los grupos y solistas que están nominados en una de las premiaciones que reconocen lo mejor de la música en Corea del Sur.
Es oficial, este 12 de octubre se ha dado a conocer el nombre de todos los artistas y grupos de k-pop que han sido nominados a los MAMA Awards 2026, una de las premiaciones que reconocen lo mejor de la música en Corea del Sur. Si bien, el evento se llevará a cabo en el mes de noviembre CJ ENM y Mnet han revelado el nombre de cada una de las celebridades que podrían recibir uno de los galardones más importantes. Por otro lado, no solo el jurado especializado emitirá su voto para seleccionar a los ganadores sino que el público tendrás un papel decisivo.
Lista completa de todos los NOMINADOS de los MAMA Awards 2026
A continuación te presentamos los nombres de todos los artistas y grupos de k-pop que forman parte de las celebridades nominadas en esta premiación. Cada una de ellas ha tenido un impacto sumamente importante en la industria por lo que su talento ha sido reconocido.
Mejor artista nuevo
- ALPHA DRIVE ONE
- AND2BLE
- EVAN
- H//PE Princess
- hrtz.wav
- LNGSHOT
- MODYSSEY
- OURBIRTHDAY
- TUIDE
- UNCHILD
Mejor artista masculino
- Taeyang
- Taeyong
- Yeonjun
- YOUNG (DAY6)
Mejor artista femenina
- Hwasa
- Irene
- Soyeon
- Taeyeon
- Yena
Mejor grupo masculino
- ATEEZ
- BIGBANG
- BTS
- CORTIS
- ENHYPEN
- NCT WISH
- Stray Kids
- TXT
Mejor grupo femenino
- Aespa
- BABYMONSTER
- BLACKPINK
- Hearts2Hearts
- ILIT
- VIVO
- LEE SSERAFIM
- NMIXX
Mejor interpretación vocal en solitario
- Hwasa – “Good Goodbye”
- IU – “Unknown Planet”
- Jennie – “Less than a Lover”
- Roy Kim Jennie – “No Words Can Say”
- WOODZ – “CINE”
- Mejor grupo vocal
- Mejor grupo vocal
- AKMU – “Paradise of Rumors”
- BTS – “SWIM”
- Davichi – “TIME CAPSULE”
- DxS (SEVENTEEN) – – “Blue”
- MAMAMOO – “4 Flowers”
Mejor interpretación de rap y hip hop
- BIG Naughty – “Nostalgia”
- HAON – “Yarrr”
- NOWIMYOUNG – “KOLOK COLOK”
- TESORO – “IF I”
- ZICO, Lilas, – “DUET”
La mejor banda sonora
- Kim Min Seok (MeloMance) – “Love Language” (Banda sonora de “¿Se puede traducir este amor?”)
- Migak Boys – “My Flavor” (Banda sonora de “The Legend of Kitchen Soldier”)
- Sung Si Kyung – “Anytime anyhow” (Banda sonora de “Surely Tomorrow”)
- Suzy – “A day” (Banda sonora de “EXchange 4”)
- Young K (DAY6) – “Season of Us” (Banda sonora de “My Royal Nemesis”)
Mejor videoclip
- BIGBANG – “BiiiG”
- BTS – “2.0”
- Hwasa – “Good Goodbye”
- I-dle – “Mono (con skaiwater)”
- MEOVV – “DDI RO RI”
La mejor colaboración
- aespa – “WDA (Whole Different Animal) (Feat.G.Dragon)”
- Dayoung X Jay Park – “FLIRTY”
- LE SSERAFIM – “SPAGHETTI (con j-hope)”LE SSERAFIM, ILLIT, KATSEYE – “ICONIC BY MISTAKE”
- Parc Jae Jung y Sullyoon (NMIXX) – “Always”
Mejor actuación de banda
- Silica Gel – “BIG VOID”
- JANNABI – “Just Kids”
- LUCY – “All Ages”
- QWER – “CEREMONY”
- Xdinary Heroes – “Voyager”
Mejor coreografía
- ATEEZ – “BAD”
- CORTIS – “REDRED”
- ILLIT – “It’s Me”
- IVE – “BANG BANG”
- Yena – “Catch Catch”
Mejor interpretación de baile en solitario masculino
- Taemin – “FLOAT”
- Taeyang – “LIVE FAST DIE SLOW”
- Taeyong – “WYLD”
- Yeonjun – “Ice Cream”
- Onew –“TOUGH LOVE”
Mejor interpretación de baile en solitario femenino
- BIBI– “BUMPA”
- Dayoung – “What’s a girl to do”
- Soyeon – “I’m gonna TOESA”
- Yena – “Catch Catch”
- YUNA (ITZY) – “Ice Cream”
Mejor actuación de baile de grupo masculino
- ATEEZ – “BAD”
- BIGBANG – “BiiiG”
- BOYNEXTDOOR – “Hollywood Action”
- CORTIS – “REDRED”
- RIIZE– “Do your dance”
- Stray Kids – “This & That”
- TWS – “OVERDRIVE”
- ZEROBASEONE – “TOP 5”
Mejor Actuación de Baile de Grupo Femenino
- aespa – “LEMONADE”
- Hearts2Hearts – “RUDE!”
- I.O.I– “Suddenly”
- ILLIT – “It’s Me”
- IVE – “BANG BANG”
- KiiiKiii – “404 (New Era)”
- LE SSERAFIM – “SPAGHETTI (Feat. j-hope)”
- NMIXX – “Blue Valentine”
Artista del año
- aespa
- ALPHA DRIVE UNO
- Y2BLE
- ATEEZ
- BABYMONSTRUO
- BIGBANG
- BLACKPINK
- BTS
- CORTIS
- Doh Kyung Soo
- ENHYPEN
- Evan
- Princesa H//PE
- Corazones a corazones
- hrtz.wav
- Hwasa
- ILIT
- Irene
- VIVO
- EL SSERÁFIMO
- Disparo de gas natural
- MODYSSEY
- Deseo de NCT
- NMIXX
- NUESTRO CUMPLEAÑOS
- Soyeon
- Stray Kids
- Taeyang
- Taeyeon
- Taeyong
- TUIDE
- TXT
- NIÑO NO
- Yena
- Yeonjun
- Joven K
Álbum del año
- &TEAM – “Marca en mí”
- aespa – “LIMONADA”
- ALPHA DRIVE ONE – “EUPHORIA”
- ATEEZ – “GOLDEN HOUR: Parte 5”
- BLACKPINK – “DEADLINE”
- BOYNEXTDOOR – “La acción”
- BTS – “ARIRANG”
- CORTIS – “VERDE VERDE”
- ENHYPEN – “EL PECADO: DESAPARECER”
- EXO– “REVERXE”
- IVE – “REVIVE+”
- NCT DREAM – “Beat It Up”
- NCT WISH – “Oda al amor”
- PLAVE – “Caligo Pt.2”
- RIIZE – “II”
- Stray Kids – “ESTO Y AQUELLO”
- TWS – “SIN TRAGEDIA”
- TXT – “7º AÑO: Un momento de quietud entre las espinas”
Elección masculina de los fans
- &TEAM
- 82MAJOR
- 8TURN
- AEN
- AHOF
- ALPHA DRIVE ONE
- AND2BLE
- ATEEZ
- AxMxP
- B1A4
- BIGBANG
- BOYNEXTDOOR
- BTS
- CLOSE YOUR EYES
- CNBLUE
- CORTIS
- CRAVITY
- DAY6
- ENHYPEN
- EVAN
- EVNNE
- EXO
- FLARE U
- hrtz.wav
- HUI
- IDID
- JANNABI
- Jay Park
- KickFlip
- LNGSHOT
- NCT
- NCT DREAM
- NCT WISH
- NEXZ
- NouerA
- Park Ji hoon
- PLAVE
- RIIZE
- SEVENTEEN
- SHINee
- Stray Kids
- Super Junior
- TREASURE
- TWS
- TXT
- WOODZ
- XLOV
- XODIAC
- ZEROBASEONE
- Zico
Fans’ Choice Female
- aespa
- AKMU
- ALLDAY PROJECT
- Apink
- APOKI
- ARTMS
- AtHeart
- Baby DONT Cry
- BABYMONSTER
- BIBI
- Billlie
- BLACKPINK
- Chuu
- CSR
- DAVICHI
- Dayoung
- dodree
- EJel
- FIFTY FIFTY
- fromis_9
- HANRORO
- Hearts2Hearts
- i-dle
- I.O.I
- ILLIT
- ITZY
- IVE
- izna
- Kep1er
- KiiiKiii
- KISS OF LIFE
- LE SSERAFIM
- LEE Yung Ji
- MAMAMOO
- MEOVV
- Mimi
- NMIXX
- Red Velvet
- RESCENE
- Taeyeon
- TUIDE
- TWICE
- UNIS
- VVUP
- X:IN
- Yena
- Yoon Mi Rae
- Yonaa
- Younha
- Yuju
BTS compite en seis categorías distintas. Sin embargo, será hasta el día de la premiación que se revele cuántos de estos premios logró obtener.
MAMA Awards 2026: ¿Cuándo serán y cómo se puede ver la transmisión de la premiación?
Los MAMA Awards 2026, uno de los premios más esperados del año, se llevarán a cabo el 20 y 21 de noviembre de 2026 en el Kyocera Dome de Osaka, en Japón. Hasta el momento se desconoce la hora exacta para ver la transmisión ya que esta se revelará poco antes de que se lleve a cabo el evento. La ceremonia se podrá ver en vivo a través de la aplicación oficial Mnet Plus y el canal oficial de YouTube de Mnet K-POP.