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Estas son las parejas de celebridades que fueron captadas en las gradas del Mundial 2026

Durante la final del Mundial 2026, ya fueron varias parejas de celebridades que han sido captadas en las gradas, disfrutando del importante evento deportivo

Estas son las parejas de celebridades que fueron captadas en las gradas del Mundial 2026.png
Parejas de celebridades captadas en Mundial 2026|Crédito: Canva. TikTok/@ramofenty

Escrito por: Karla Salinas

Genuinamente la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ se ha convertido en una autentico desfile de famosos, ya que muchos artistas han acudido al estadio para presenciar el encuentro deportivo entre Argentina y España, con la finalidad de saber qué país se llevará el importante trofeo a su país. Por si fuera poco, son varias parejas de celebridades que han aparecido entre las gradas.

Noticias Tabasco del 19 de julio 2026

Para que no te pierdas de todo el chisme, te detallaremos quiénes han sido captados en el importante evento deportivo, disfrutando del gran evento en pareja.

¿Qué parejas de celebridades han ido a la final?

Son varios usuarios quienes han observado que en las gradas y palcos hay parejas de celebridades que están viendo la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, de los cuales se destacan los siguientes:

  • Beyoncé y Jay Z, aunque su historia de romance se ha visto envuelta por muchos altibajos, la pareja permanece junta con más de 20 años de relación.
  • Rihanna y A$AP Rocky, la pareja de cantantes que inició su relación en el 2002, quien ya cuenta con dos pequeños en la familia.
  • Dua Lipa y Callum Turner, la pareja sorprendió a todos al mostrar fotos de su boda celebrada el 31 de mayo.
  • Kylie Jenner y Timothée Chalamet, aunque siguen siendo novios, sus apariciones han generado muchas opiniones al respecto, pero eso no los ha detenido a mostrar su relación ante el ojo público.
@lacarterhottiev Beyoncé,Jay Z at and Rihanna and A$AP at the 2026 World Cup! ⚽️🥅 ##beyonce##worldcup##foryoupage##foryoupageviralシ゚##jayz ♬ original sound - Thuglicious✰

¿Qué otras celebridades fueron vistas?

La realidad es que han sido varias personalidades las que se hicieron presentes ante el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️quienes se destacan Tom Cruise, Gerard Pique y sus hijos, Claudia Sheinbaum, Javier Bardem y otros más, a quienes se les ha captado disfrutando del partido desde las gradas, siendo un gran momento para ellos.

Ahora ya conoces cuáles fueron las parejas de celebridades que fueron captadas en las gradas disfrutando de la final, siendo testigos de la victoria de España ante Argentina, llevándose el preciado trofeo.

@lonniegal lollllzz pls they are perf #kyliejenner #timotheechalamet #fypシ ♬ original sound - baby blues

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