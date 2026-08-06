Ca7riel & Paco Amoroso: Setlist, horarios y TODO lo que debes de saber del concierto en el Palacio de los Deportes de la CDMX

Este jueves 06 de agosto será el primero de los dos conciertos de Ca7riel & Paco Amoroso en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, donde llegarán como parte del ‘Free Spirits Word Tour’, gira que promociona su última producción.

El dúo argentino se reinventó totalmente después de los Latin Grammy, ceremonia donde se llevaron 5 estatuillas empatando con Bad Bunny, lo que terminó de confirmar el rumor a voces: Ca7riel & Paco están para cosas globales y parte de ello es esta gira de 2026.

¿Cuál es el setlist de Ca7riel & Paco Amoroso en el Palacio de los Deportes?

Este par de fechas únicas en la Ciudad de México se espera que suenen las siguientes canciones por parte de Cato y Paco:



No Me Sirve Más

Nada Nuevo

Ayayay

Muero

Mi diosa

#Tetas

Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día

Soy Increíble

Vida Loca

Goo Goo Ga Ga

Impostor

Re Forro

El Día del Amigo

Dumbai

Baby Gangsta

Mi Deseo / Bad Bitch

Todo Ray!

Cosas Ricas

El Único

La Que Puede

Coca cola

Haha

Lo quiero ya!

Mix especial*

Chapulín

Beto's Horns

Himno del Mediocre

¿A qué hora inicia el concierto de Ca7riel & Paco Amoroso en el Palacio de los Deportes?

A través de redes se confirmó que los accesos del Palacio de los Deportes abrirán en punto de las 6:00 PM ya que habrá un show de opening a las 7:00 PM.

Finalmente, Ca7riel & Paco Amoroso saldrán a escenario con la banda UATS a las 9:00 PM en punto, por lo que te recomendamos estar a tiempo.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes en transporte público?

El Palacio de los Deportes se encuentra al oriente de la Ciudad de México, en la alcaldía Iztacalco, sobre la avenida Río Churubusco y Viaducto Río de la Piedad y para llegar en transporte público tienes varias opciones, de las cuales las mejores son:



Llegar en Metrobús: Si eliges este transporte, deberás bajar en la estación Goma o Iztacalco de la Línea 2 (color morado), la que va de Tepalcates a Tacubaya. Deberás caminar sobre la avenida Churubusco por casi un kilómetro.

Si eliges este transporte, deberás bajar en la estación Goma o Iztacalco de la Línea 2 (color morado), la que va de Tepalcates a Tacubaya. Deberás caminar sobre la avenida Churubusco por casi un kilómetro. Llegar en Metro: Las estaciones más cercanas del Metro son Ciudad Deportiva y Velódromo, ambas de la Línea 9 (color café), misma que recorre de Pantitlán a Tacubaya, estaciones que se encuentran a unos 10 minutos caminando.

Las estaciones más cercanas del Metro son Ciudad Deportiva y Velódromo, ambas de la Línea 9 (color café), misma que recorre de Pantitlán a Tacubaya, estaciones que se encuentran a unos 10 minutos caminando. Llegar en Trolebús: Esta otra opción puede ser conveniente si decides bajar en Puerta 8 y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 2, la cuál va de CETRAM Pantitlán a Chapultepec, aunque de igual modo, deberás de caminar al menos unos 10 minutos por Viaducto.

Si llegarás en un vehículo particular, deberás estar al pendiente de los horarios de los estacionamientos y de lo concurridas que puedan estar las avenidas antes mencionadas.