Ca7riel & Paco Amoroso conquistan el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México con el Free Spirits

Esta noche el dúo argentino formado por Ca7riel & Paco Amoroso llegó con su gira ‘Free Spirits World Tour’ comandado por Sting al Palacio de los Deportes de la Ciudad de México donde demostraron por qué son unos de los artistas más revolucionarios de los últimos años.

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Cabe mencionar que el ‘boom’ de Ca7riel & Paco Amoroso viene de gran forma desde que su Tiny Desk se hizo viral, aunque ciertamente los músicos vienen toda su vida trabajando su arte, por lo que hoy en día se ve en el escenario es un reflejo de lo que han construido, y aunque su sonido ha ido evolucionando, ellos han mantenido esa esencia elocuente.

Ca7riel & Paco Amoroso conquistan la Ciudad de México este 2026

Ante un Palacio de los Deportes completamente lleno Cato y Paco salieron al escenario junto con la banda UATS en punto de las 9:00 pm, cuando el programa del Free Spirits Wellness Center comenzó su programa de 12 pasos, tal como la temática de esta era musical tras su éxito en la escena mundial.

Poco a poco comenzaron a salir los éxitos de su última producción discográfica, en donde uno conectaron un ambiente inmejorable entre su peculiar estilo.

Si algo hay que reconocer de este show, es que la conexión que generan con la euforia de su público, donde mientras transcurren las canciones, donde pudimos escuchar de cada una de sus producciones como:

