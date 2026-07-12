Caifanes hace historia con lleno total en el Estadio GNP; 65 mil fans ovacionan homenaje a madres y padres buscadores

Caifanes logró un día histórico para la historia del rock mexicano al reunir a 65 mil personas en un Estadio GNP Seguros. Pero la magia de este concierto no estuvo solamente en su lleno total, pues la agrupación encabezada por Saúl Hernández ofreció más de dos horas donde sonaron sus mayores éxitos acompañados de mensajes sociales que conmovieron a todo el recinto. Uno de los momentos más emotivos fue cuando la banda dedicó “Antes de que nos olviden” a las madres y padres buscadores.

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Caifanes arrancó la noche con orgullo mexicano

Desde su aparición sobre el escenario, la banda provocó una enorme ovación. Cada uno de los miembros portaba la camiseta de la Selección Mexicana. Recordemos que esto es porque, antes del partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, la canción “Aquí No Es Así” se convirtió en uno de los himnos más representativos de la afición.

Caifanes haciendo vibrar el Estadio GNP ayer con una noche inolvidable 🤩🎸.



📸 Fotos: Lulú Urdapilleta pic.twitter.com/c7D6ctxrE5 — OCESA Seitrack (@seitrack) July 12, 2026

"Seguimos haciendo historia": el mensaje de Saúl Hernández

Saúl Hernández no dejó pasar la oportunidad para agradecer al público: “Muchas gracias, es un lleno total; seguimos haciendo historia. El aplauso es para ustedes y para Caifanes”. El ambiente del concierto era espectacular, y en medio de la alegría y energía del público, el vocalista también decidió dedicar unas palabras para las nuevas generaciones de músicos mexicanos, invitándolos a confiar en su talento.

El homenaje que emocionó a todo el estadio

Uno de los momentos más conmovedores ocurrió antes de interpretar “Antes de que nos olviden”. Saúl Hernández alzó la voz y reconoció a las mujeres por “enseñar un camino de justicia, evolución y paz”, y fue ese el momento en el que Caifanes decidió compartir la canción a las madres y padres buscadores. Este tipo de gestos, característicos de la agrupación, buscó reconocer el esfuerzo de aquellos que recorren el país intentando localizar a sus familiares desaparecidos y denunció que eso debería corresponder a las autoridades.