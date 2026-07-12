Muere actriz de Daredevil, quien diera vida a icónica villana de la serie de Marvel, a los 82 años

El Universo Cinematográfico de Marvel está de luto. Wai Ching Ho, actriz reconocida por interpretar a la enigmática Madame Gao, líder de La Mano en la popular serie de Daredevil, falleció a los 82 años. La noticia fue confirmada por colegas y amigos de la actriz, quienes no dudaron en compartir emotivos mensajes en sus redes sociales recordando su enorme talento. Por ahora, las causas de la muerte permanecen en secreto, pero su legado permanecerá como uno de los villanos más memorables de las series de Marvel.

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¿Quién fue Wai Ching Ho y por qué fue tan importante en Daredevil?

La actriz Wai Ching Ho se ganó el cariño del público gracias a su interpretación de Madame Gao. Ella logró crear un personaje tan misterioso, poderoso y un tanto aterrador como lo requería la líder de La Mano, una de las organizaciones criminales que más problemas le han dado a Matt Murdock en Daredevil.

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Su interpretación destacó por crear a un personaje inteligente, sereno y con capacidad para manipular a quienes la rodeaban; fue por eso que rápidamente se convirtió en una de las favoritas de los fans. Su éxito fue tal que volvió a interpretar el papel en Iron Fist y The Defenders, consolidando a Madame Gao como una figura clave dentro del universo de Marvel.

Así la despidieron sus compañeros de reparto

Uno de los primeros en reaccionar y confirmar su muerte fue el actor Peter Shinkoda, quien compartió escena con Wai Ching Ho en Daredevil. “Acabo de perder a alguien muy especial para mí. Era una de las personas más increíbles que he conocido”, escribió el intérprete en redes sociales. Mahira Kakkar, quien trabajó junto a Ho en teatro, también la recordó como una mujer “cálida, divertida y generosa”.

Una carrera mucho más allá de Marvel

Aunque millones de fanáticos la recuerdan por este personaje, ella fue una actriz dedicada que desarrolló una carrera de más de tres décadas en cine, televisión y teatro. Debutó en la pantalla grande en Cadillac Man (1990) y posteriormente continuó apareciendo en películas como Soapdish, Happiness, The Sorcerer’s Apprentice, Hustlers y prestó su voz en Turning Red de Pixar.

En la televisión participó en varios programas emblemáticos como La ley y el Orden, Orange Is the New Black, Blue Bloods, Fresh Off the Boat, Only Murders in the Building y New Amsterdam, demostrando una enorme versatilidad como actriz.