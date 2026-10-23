CANCELAN concierto de Calvin Harris, Sean Paul y Deorro: ¿Cómo aplicar el reembolso?

Los conciertos de Calvin Harris en México no tuvieron un final feliz. Tras una fuerte polémica y un cambio de sede, las presentaciones del DJ británico, en compañía de otros artistas como Sean Paul y Deorro, han quedado oficialmente canceladas. El reembolso se realizará en automático al método de pago utilizado en la compra.

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¿Por qué se cancelaron los conciertos de Calvin Harris en México?

Las fechas de Calvin Harris en México incluían dos presentaciones en el Estadio Fray Nano de la CDMX el 30 y 31 de octubre; mientras que Sean Paul y Deorro se apoderarían del evento el viernes, 29, todo esto como parte de las celebraciones de Halloween y Día de Muertos, que curiosamente coincidían con el fin de semana de la Fórmula 1. Desafortunadamente, las tres fechas del evento Live at Fray Nano han quedado oficialmente canceladas.

La noticia fue confirmada por la promotora del evento a través de un comunicado emitido vía redes sociales. Si bien no revelaron los motivos exactos detrás de la cancelación, sí ofrecieron una disculpa a todos aquellos que adquirieron entradas. En cuanto al reembolso, este se realizará en automático y en su totalidad al mismo método de pago utilizado en la compra, por lo que los fans no tendrán que hacer nada más que esperar a que el dinero regrese a sus cuentas.

La polémica detrás de los shows de Calvin Harris en México

Los conciertos de Calvin Harris, Sean Paul y Deorro estuvieron cargados de polémica desde el día uno. En un inicio, el evento estaba planeado para realizarse en el Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET). No obstante, el recinto emitió un comunicado informando que no se contaba con la autorización necesaria para celebrar las tres noches de concierto, lo que puso en duda la credibilidad del evento, pues la venta de boletos se dio sin contar con los permisos oficiales.

Tras días de total incertidumbre, la promotora anunció un cambio de sede: el Estadio Fray Nano. De tal modo, Calvin Harris se presentaría en el recinto el 30 y 31 de octubre, mientras que Deorro y Sean Paul el 29. Sin embargo, la historia no tuvo un desenlace feliz y todos los shows han sido cancelados de manera definitiva. De momento, ninguno de los artistas involucrados se ha expresado al respecto.