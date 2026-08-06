ÚLTIMA HORA: Cancelan concierto de Morat en el Palacio de los Deportes: ¿Habrá nueva fecha?

El concierto de Morat en el Palacio de los Deportes, programado para el próximo 12 de noviembre, como parte de su gira "Ya es Mañana World Tour", ha quedado oficialmente cancelado por temas de logística, según confirmó OCESA a través de un comunicado emitido vía redes sociales. No obstante, los fans que adquirieron entradas tendrán la oportunidad de disfrutar de una nueva fecha el día 15.

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Morat cancela concierto en el Palacio de los Deportes: ¿Habrá reembolso?

Los fans que adquirieron entradas para el día 12 y deseen asistir a la nueva fecha del 15, no tienen que realizar ningún trámite, ya que los tickets serán válidos para este último día. No obstante, aquellos que por algún motivo ya no puedan acudir al show, podrán solicitar un reembolso en el sitio web oficial de Ticketmaster, en el apartado de “Botón de Ayuda”, siempre que su compra se haya realizado en línea. Si los boletos se adquirieron en taquilla, podrán solicitar la devolución de su dinero a partir del 10 de agosto en el lugar en el que se realizó la compra.

¿Qué pasará con los demás conciertos de Morat en el Palacio de los Deportes?

De momento, el único concierto que ha sufrido afectaciones es el del día 12 de noviembre, que ahora se celebrará el día 15. Dicho esto, así queda el calendario completo de conciertos de Morat en el Palacio de los Deportes:



6 de noviembre

7 de noviembre

8 de noviembre

13 de noviembre

14 de noviembre

15 de noviembre (antes 12 de noviembre)

¿Quiénes son Morat?

Morat es una banda de pop originaria de Bogotá, Colombia. La agrupación se formó originalmente en 2011, pero no fue hasta el 2015 que saltaron a la fama a nivel internacional gracias a su colaboración con Paulina Rubio, “Mi nuevo vicio”. El grupo está conformado por Juan Pablo Villamil, Juan Pablo Isaza y los hermanos Martín y Simón Vargas. Entre sus más grandes éxitos destacan canciones como “Cuando Nadie Vive”, “Aprender a Quererte”, “Besos En Guerra”, “No Se Va” y “Mi Vida Entera”, por mencionar algunas.