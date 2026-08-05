¿Rihanna sacará NUEVA música? Esta pista lo confirmaría: “Ella está en el estudio ahora mismo”

Rihanna ya cuenta con aproximadamente 10 años en los que no ha subido ningún contenido nuevo, ya que en los últimos años se ha dedicado a disfrutar de su etapa de mamá. Sin embargo, parece que todo va a cambiar, ya que su pareja A$AP Rocky detalló que la cantante ya se encuentra trabajando en una nueva canción en un estudio, detalles que proporcionó en una entrevista.

Aunque la cantante no ha mencionado fecha de lanzamiento o algún fragmento del contenido que realiza, con las declaraciones de su pareja ya nos deja una pista de lo siguiente que va a publicar, reviviendo la gran carrera de la artista.

¿Cuántos hijos tienen Rihanna y A$AP Rocky?

Recordemos que tiene unos 10 años que Rihanna no sube nada nuevo, durante esa temporada, la cantante se ha encargado de disfrutar de su etapa de mamá con sus 3 hijos. Su primer hijo con el rapero fue RZA, quien nació en el 2022, al siguiente año la pareja de cantantes recibió a Riot, siendo su segundo hijo varón.

Frente a varios medios de comunicación, la artista detallo que ella quería tener una hija, bromeando frente a los periodistas al menciona que la energía masculina dominaba en su hogar. Para el 2025, la pareja fue sorprendida al tener la niña que tanto querían, a quien nombraron Rocki, cumpliendo el deseo de la cantante.

¿Qué generó de música interpreta Rihanna?

Rihanna dentro de su carrera musical, se destaca por tener múltiples hits en los que combina los géneros pop, R&B y dance hall, además de aplicar estilos como el reggae y el hip hop. Por ejemplo, en su último álbum titulado Anti, podemos ver que usa una combinación entre el dance houl, reggae y un poco de soul.

De toda su discografía se destaca el disco de "Good Girl Gone Bad", ejemplar que logró vender más de 30 millones de unidades, recaudando más de 9 millones de dólares, en ese proyecto musical se destaca por el uso de R&B, rock, soul y electrónica. Hay que esperar a que la cantante, proporcione noticias sobre su nueva canción, un proyecto que sorprenderá a todos.