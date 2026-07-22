CANCELAN conciertos de Junhee, idol surcoreano, en Latinoamérica, ¿habrá reembolso? Esto es lo que se sabe

Junhee había sorprendido a todos al anunciar que haría una gira por Latinoamérica, siendo una gran oportunidad para que sus fanáticas pudieran ver a su idol surcoreano favorito.

Sin embargo, sus presentaciones dieron un giro inesperado, en especial al anunciar formalmente que se cancelarían sus conciertos. Ante tal anuncio, muchos desean saber si se hará un reembolso, por eso te detallaremos lo que se sabe.

¿Qué pasó con los conciertos de Junhee?

Fue la agencia de H&P Entertainment quien anunció la cancelación de su gira por Latinoamérica en el 2026; se espera que los procesos de reembolso se den a conocer, los cuales se deberán hacer directamente con la organizadora del evento.

Aunque no se ha explicado más al respecto, se espera que en los siguientes días se dé a conocer más información sobre el proceso de devolución.

Se menciona que la cancelación del evento fue porque una parte del pago de la gira europea no fue abonada, generando importantes problemas de confianza entre ellos, situación que dificultó la organización del evento del idol surcoreano en países latinoamericanos.

Dentro de las disculpas que se ofrecieron, la empresa lamentó la situación, en especial considerando que muchos seguidores estaban haciendo grandes esfuerzos económicos de traslado y hospedaje para poder ver a Junhee en vivo.

¿Quién es Junhee?

Park Junhee era miembro de la agrupación A.C.E; durante mucho tiempo fue el líder y el vocalista principal, incluso se destacó por tocar instrumentos como la guitarra y el piano.

Sin embargo, su gira por Latinoamérica era una gran oportunidad para impulsar su carrera como solista. Ante la inesperada cancelación, se espera que en los siguientes días se dé a conocer si habrá algún cambio de fechas o si se planea hacer el proceso de reembolso para todos los usuarios.

Hasta el momento, el idol surcoreano no ha emitido información sobre el tema y no ha dado sus comentarios al respecto, en especial al considerar que las fanáticas de Brasil, Colombia, Ecuador y República Dominicana no podrán disfrutar de los eventos programados.