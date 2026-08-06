Las 10 canciones más icónicas de BLACKPINK para festejar su décimo aniversario este 8 de agosto

Si hay un grupo femenino que cambió el rumbo del K-pop a nivel mundial ese es BLACKPINK, el cuarteto creado por YG Entertainment y el cual debutó un 8 de agosto de 2016 con el sencillo Square One, integrado por “BOOMBAYAH” y “WHISTLE”, dos t´pitulos que lograron conquistar al público por su innovador sonido.

A diez años de su debut Jennie, Lisa, Jisso y Rosé continúan conquistando escenarios internacionales y siendo un referente de la industria musical ya que como grupo han superado millones de reproducciones en distintas plataformas de música, además, se han convertido en la cara de diversas e importantes casas de moda.

Con motivo de su aniversario a continuación te dejamos las 10 canciones más exitosas de la banda de K-pop para conmemorar esta fecha especial y siguen siendo imperdibles para cualquier BLINK.

Las 10 canciones de BLACKPINk más exitosas de su discografía

1.- BOOMBAYAH

Este tema es uno de los más queridos por los fans ya que con él se presentó al grupo, su ritmo explosivo y potente coreografía hicieron que BLACKPINK debutara con una identidad única.

2.- WHISTLE

WHISTLE, que fue un tema lanzado en 2016 mostró que el grupo podía dominar conceptos completamente diferentes.

3.- AS IF IT’S YOUR LAST

Una de las canciones más alegres del grupo sin duda es este ya que tiene un sonido fresco colorido que ayudó a expandir la popularidad del cuarteto.

4.- DDU-DU DDU-DU

Con el estreno de DDU-DU DDU-DU, BLACKPINK marcó un antes y un después puesto que su videoclip rompió récords de reproducciones.

5.- Kill This Love

Esta canción consolidó el crecimiento internacional del grupo ya que con su espectacular video musical y sus presentaciones en vivo la convirtieron en uno de sus mayores éxitos.

6.- How You Like That

Después de una larga pausa, en 2020 BLACKPINK regresó con How You Like That uno de los lanzamientos más esperados del año que con el tiempo se convirtió en un himno de resiliencia y confianza

7.- Lovesick Girls

Su letra sobre el amor y desamor mantienen esta canción como las favoritas de las BLINK, además su melodía pegadiza mostró una faceta distinta de la agrupación.

8.- Pink Venom

En 2022 BLACKPINK se reinventó con Pink Venom donde dejó mostrar su lado creativo al mezclar hip-hop y sonidos tradicionales coreanos, su estreno dominó las listas musicales de distintos países.

9.- Shut Down

Inspirada en una pieza clásica de Niccolò Paganini, esta canción destacó por su elegante producción y confirmó el dominio del grupo en las listas internacionales.

10.- JUMP

JUMP es uno de los últimos sencillos que conquistó con su sonido dinámico y su potente interpretación demostraron que tras casi diez años de carrera siguen reinventándose para conquistar nuevas generaciones.