¿Va a llover para el concierto de Rosalía HOY 26 de agosto del 2026 en el Palacio de los Deportes? Esta es la información

En esta semana la artista española Rosalía continúa con su gira por México por lo que si eres de los que tiene boleto para su concierto de esta noche en el Palacio de los Deportes no olvides el paraguas, ya que, la lluvia vuelve a aparecer en el pronóstico del clima en la Ciudad de México por lo que podría complicar el traslado de los asistentes.

Cabe destacar que en los últimos meses las lluvias registradas en la Ciudad de México han complicado presentaciones de artistas que han tenido conciertos programados y también fans que acuden a los shows han reportado demoras en los traslados por lo que te sugerimos salir con anticipación y no te pierdas un segundo del evento que realizará la artista .

¿Va a llover hoy 26 de agosto en la Ciudad de México?

De acuerdo con el pronóstico meteorológico para este miércoles 26 de agosto apunta nuevamente a condiciones lluviosas, según la información publicada el día de hoy se esperan chubascos, lluvias y actividad eléctrica en distintos momentos del día, por lo que existe la posibilidad de precipitaciones antes del concierto programado.

Por otro lado, la información sobre cambios en el clima indica que en la Ciudad de México tendrá una jornada con cambios en las condiciones del cielo y temperaturas de hasta 25 grados Celsius, además de lluvias acompañadas de actividad eléctrica por lo que sí hay posibilidad de lluvia este miércoles, por ello, quienes lleguen con anticipación deberán considerar las condiciones del clima, especialmente si caminarán desde alguna estación de transporte público.

Hoy, y los siguientes 3 días habrá condiciones para #Chubascos en la #CDMX. En la imagen consulta la información completa pic.twitter.com/guwNWhQDkO — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 26, 2026

¿A qué hora será el concierto de Rosalía en la Ciudad de México?

El concierto de Rosalía está programado para este miércoles 26 de agosto a las 20:00 horas en el Palacio de los Deportes y el cual forma parte de la residencia que la cantante realiza en la CDMX como parte de su LUX TOUR 2026.

Además, la lluvia ya ha acompañado algunas de las primeras fechas de la cantante en la capital, por lo que el clima se ha convertido en uno de los aspectos que sus seguidores deben tomar en cuenta antes de acudir al recinto.