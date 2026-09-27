MTV VMAs 2026 EN VIVO HOY 27 de septiembre, disfruta la cobertura GRATIS en línea: conoce los ganadores, las mejores actuaciones y los momentos inolvidables de la premiación

Este domingo 27 de septiembre se celebran los VMAs 2026, los premios más famosos de MTV, directamente desde el Peacock Theater de Los Ángeles. La ceremonia se llevará a cabo a las 7:30 p. m. ET, mientras que en México dará inicio a las 5:30 p. m. Por si te lo estabas preguntando, Snoop Dogg será el anfitrión de esta edición. Por su parte, Madonna será la encargada de abrir este impresionante evento, mientras que Taylor Swift nos sorprenderá al recibir el primer Artist Director Honors de la historia.

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