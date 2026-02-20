Concierto Big Time Rush 21 de febrero 2026 en CDMX: horario, posible setlist y cómo llegar al recinto

Big Time Rush regresó a tierra azteca para ofrecer distintos conciertos como parte de su gira “In Real Life Worldwide”, el primero se realizó el 17 de febrero en Guadalajara, mientras que este 19 de febrero se presentará en Monterrey, Nuevo León y finalmente tocarán en la Ciudad de México.

La banda conformada por Kendall Schmidt, James Maslow, Carlos PenaVega y Logan Henderson prometen dar un espectáculo de primera junto con Katelyn Tarver y StephenKramer Glickmar quienes también formaron parte del elenco de la serie y ahora se unen como invitados en esta gira especial.

¿Cuándo y a que hora será en concierto de Big Time Rush 2026 en la CDMX?

La boy band estadounidense se presentará ante más de 20 mil fans el próximo sábado 21 de febrero en punto de las 20:00 horas en el Palacio de los Deportes, que se ubica en la zona oriente de la Ciudad de México y se prevé que dure más de 2 horas.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes donde se presentará Big Time Rush?

El Palacio de los Deportes cuenta con estacionamiento propio que consta de una tarifa, por lo que puedes llevar tu auto particular y podrás ingresar por Av Río Churubusco y Añil, por lo que te recomendamos llegar temprano ya que el lugar es limitado.

Si planeas llegar en transporte público el metro y metrobús son las mejores opciones debido a que te dejarán cerca del recinto y su horario de servicio concluye alrededor de las 00:00 horas.



Llegar en Metro: La estación que te deja cerca del recinto es Velódromo de la línea 9 mejor conocida como la café, una vez que llegues ahí tendrás que cruzar el puente peatonal que se ubica inmediatamente en la salida una vez que estés del otro lado tendrás que ubicar la puerta del recinto por la que deberás ingresar.



Otra alternativa sencilla de llegar al Palacio de los Deportes es por Metrobús, dirígete a la línea 2 que corre de Tacubaya a Tepalcates, bájate en la estación Goma cerca de ahí verás los accesos principales. Llegar por RTP: Los autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) principalmente la ruta 76 y 78 tienen bajadas exclusivas justo en el Palacio de los Deportes.

Posible setlist de Big Time Rush en el Palacio de los Deportes 2026

Tras su presentación en Guadalajara la banda podría interpretar varios de esos temas en su presentación del 21 de febrero 2026 en el Palacio de los Deportes, por lo que aquí te dejamos un posible setlist y llegues más que preparado para corear todos sus temas.

