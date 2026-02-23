ÚLTIMA HORA: Confirman concierto de Robbie Williams en México, fecha, lugar y cuándo inicia la preventa

Este lunes 23 de febrero los fans de Robbie Williams fueron sorprendidos al anunciarse que el cantante británico regresará a México para ofrecer un concierto en la Ciudad de México este 2026 como parte de su gira "Britpop Tour".

¿Cuándo y Dónde será el concierto de Robbie Williams en CDMX?

A través de redes sociales la promotora de eventos dio a conocer que el intérprete de "Angels" incluyó al país como parte de su gira por América Latina y su concierto se llevará a cabo el próximo 7 de octubre de 2026 en el Palacio de los Deportes.

¿Cuándo inicia la venta de boletos para ver a Robbie Williams en el Palacio de los Deportes CDMX?

Tras este anuncio se reveló que la preventa de boletos para ver al exintegrante de Take That se realizará el próximo 2 de marzo, mientras que la venta al público en general se llevará a cabo el día 3 de marzo, prepárate para una noche cargada de energía, nostalgia y sus más grandes éxitos.