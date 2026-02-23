ÚLTIMA HORA: Confirman concierto de Robbie Williams en México, fecha, lugar y cuándo inicia la preventa
El intérprete británico volverá al país con su Britpop el cual promete reunir a miles de fans en una de las fechas más esperadas del año.
Este lunes 23 de febrero los fans de Robbie Williams fueron sorprendidos al anunciarse que el cantante británico regresará a México para ofrecer un concierto en la Ciudad de México este 2026 como parte de su gira "Britpop Tour".
¿Cuándo y Dónde será el concierto de Robbie Williams en CDMX?
A través de redes sociales la promotora de eventos dio a conocer que el intérprete de "Angels" incluyó al país como parte de su gira por América Latina y su concierto se llevará a cabo el próximo 7 de octubre de 2026 en el Palacio de los Deportes.
¿Cuándo inicia la venta de boletos para ver a Robbie Williams en el Palacio de los Deportes CDMX?
Tras este anuncio se reveló que la preventa de boletos para ver al exintegrante de Take That se realizará el próximo 2 de marzo, mientras que la venta al público en general se llevará a cabo el día 3 de marzo, prepárate para una noche cargada de energía, nostalgia y sus más grandes éxitos.