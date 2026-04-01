Taylor Swift es acusada de plagio; enfrenta IMPORTANTE demanda

Taylor Swift está envuelta en nuevos problemas legales. La superestrella de 36 años ha sido acusada de plagio por la artista Maren Wade, quien asegura que el concepto del álbum, “The Life Of a Showgirl”, infringe su marca registrada: “Confessions of a Showgirl”, misma que lleva construyendo desde hace más de una década. La demanda fue presentada este lunes, 30 de abril, ante un tribunal federal.

¿De qué se le acusa exactamente a Taylor Swift? Esto dice la demanda

Según argumenta Wade, Taylor Swift decidió nombrar a su nuevo álbum “The Life Of A Showgirl” pese al gran parecido con “Confessions of a Showgirl”, una columna semanal que ella escribía para un diario local de Las Vegas, la cual fue adaptada a un espectáculo en vivo y un libro con el mismo nombre. Wade se hizo de la marca registrada en 2015; por lo que la solicitud de Swift para registrar su propia marca comercial fue denegada por la Oficina de Patentes y Marcas, debido al “confuso parecido” con el título de Wade, según relaciona la abogada de la demandante, Jaymie Parkkinen.

Si bien la defensa de Wade hace énfasis en que tanto ella como su cliente sienten un gran respeto por Taylor y su talento, también asegura que el hecho no es justo, pues Wade ni siquiera fue informada sobre el uso del nombre: “Ella lo registró. Se lo ganó. Sentimos gran respeto por Swift, pero la ley de marcas existe para garantizar que los creadores de todos los niveles puedan proteger lo que han creado y de eso se trata este caso”, explica Parkkinen.

¿Qué pide Maren Wade a Taylor Swift?

Maren Wade exige una indemnización económica por daños y perjuicios. Si bien la cantidad no fue detallada, la defensa argumenta un “daño irreparable a su negocio, reputación y prestigio"; por lo que también pide la emisión de una orden judicial que impida a la intérprete de “You Belong with Me” utilizar el nombre de “The Life of a Showgirl” en productos y servicios. Esta orden también iría dirigida a sus socios comerciales, sus representantes y su discografía; pues Wade asegura que los productos de Tay podrían generar confusión, a tal grado de que su obra sea interpretada como una imitación de Taylor, cuando esta lleva más de una década existiendo.

Al momento, Taylor Swift no ha lanzado una respuesta pública al respecto. La denuncia llega casi seis meses después del lanzamiento de álbum, el cual fue publicado el 3 de octubre, siendo el álbum más vendido de 2025.