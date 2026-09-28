La magia de Disney triunfa en el Auditorio Nacional: así fue el gran concierto que reunió a generaciones

Este domingo 27 de septiembre la magia de Disney salió de la pantalla para apoderarse de uno de los recintos más emblemáticos de la Ciudad de México, el Auditorio Nacional. En punto de las 7:00 pm cientos de familias completas, niños, jóvenes y adultos comenzaron a arribar al Coloso de Reforma para vivir: “Disney en Concierto: Un Recorrido Musical.

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Previo al incio del concierto, la emoción podría sentirse entre el público ya que algunos de los asistentes llegaron acompañados de sus hijos mientras que otros decidieron llevar la magia todavía más lejos y acudieron vestidos con atuendos inspirados en diferentes personajes de Disney.

La producción, organizada por Disney y Anime Music Lab, reunió a la Orquesta Sincrophonia, bajo la dirección musical de Rodrigo Cadet, además de coro, banda y grandes voces como Carmen Sarahí, Romina Marroquín, Irma Flores, Luigi Vidal y Jair Campos. La presentación recorrió diferentes épocas del universo Disney y llevó al escenario canciones de películas como La Sirenita, El Rey León, Aladdín, Hércules, La Bella y la Bestia, Enredados y Frozen.

Rodrigo Cadet y una orquesta que hizo revivir las películas

Uno de los protagonistas de la noche fue el director musical Rodrigo Cadet, quien estuvo al frente de la Orquesta Sincrophonia y de una producción que buscó trasladar al escenario la emoción de las bandas sonoras originales.

El concierto permitió escuchar las canciones con arreglos orquestales en vivo, una experiencia que los propios artistas habían descrito durante los ensayos como completamente distinta a escuchar los temas en una grabación.

Las voces que hicieron cantar al público

La noche también reunió a intérpretes que tienen una conexión especial con las historias de Disney como Carmen Sarahí y Romina Marroquín, voces de Elsa y Anna en Frozen quienes protagonizaron uno de los momentos más esperados al cantar: "Finalmente y como nunca" y "Libre soy" e´xitos que han quedado marcados dentro del repertorio Disney. Asimismo, Irma Flores también vivió una noche particularmente emotiva al interpretar varias canciones que se han convertidos en verdaderos clásicos.

Mientras tanto, Jair Campos, voz de La Bestia en el live action de La Bella y la Bestia, se convirtió en otra de las figuras que conectaron directamente con el público pues su distinguida voz estuvo presente en varios títulos que han conquistado el corazón de millones de personas, entre los temas con los que deleitó al público fueron: “Mi sueño ideal”, “Un amigo fiel”, “Bajo del mar” “Nuestro huésped” y “Listo ya” entre otros.

Al terminar el concierto, Jair Campos junto con Irma Flores realizaron un en vivo a través de redes sociales, ahí el intérprete compartió lo que significó para él recibir la respuesta de los asistentes: “Me llevo el cariño de la gente, su sonrisa, sus aplausos. Me deja el corazón lleno”. Asimismo, aprovechó el espacio para revelar que un momento que permanecerá entre sus recuerdos favoritos de esta noche fue haber cantado la canción de Scar, ya que es una pieza que disfruta cantar y que finalmente pudo llevarla al escenario del Auditorio Nacional.

“Me quedé con esa canción. Me gusta cantarla y hacerlo hoy en el Auditorio Nacional, sueño cumplido”.

Mientras que para Irma Flores, toda la presentación fue especial: “Fue un concierto muy bonito”, expresó al recordar la experiencia. Sin embargo, hubo una canción que tuvo un significado particular para ella: “Veo en ti la luz”, de Enredados, una pieza que disfruta especialmente y que se convirtió en uno de los momentos que guardará de esta presentación.

“El ciclo sin fin” cerró la noche con todos los artistas

Cuando parecía que el recorrido musical había llegado a su final, llegó una de las grandes sorpresas de la noche: “El ciclo sin fin”, de El Rey León. Este clásico fue elegido para cerrar la presentación donde se reunieron todos los artistas sobre el escenario.

Así, las voces, músicos y participantes que durante la noche habían interpretado diferentes historias de Disney se unieron en una última canción que hizo cantar nuevamente al público.