Ed Sheeran regresa a México en 2026: fechas, preventa y todo sobre su Loop Tour

Hay buenas noticias: el músico, cantante y compositor Ed Sheeran confirmó su regreso a México en 2026 con su esperado Loop Tour Latam, con un concierto programado para el próximo 11 de diciembre en el Estadio Ciudad de los Deportes en CDMX. Si quieres asistir, toma en cuenta que la venta general de boletos comenzará el 20 de abril a las 11:00 horas, y aunque aún no se revelan los precios, se espera una alta demanda debido a su enorme popularidad.

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¿Dónde y cuándo será el concierto de Ed Sheeran en CDMX?

Se sabe que el concierto de Ed Sheeran en México será uno de los más importantes de su gira en Latinoamérica:



Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes

Fecha: 11 de diciembre de 2026

🚨 ANUNCIO OFICIAL 🚨



ED SHEERAN ♾️🩷 LOOP TOUR LATAM

🗓️ Viernes 11 de Diciembre del 2026 🗓️

🏟️ Estadio Ciudad de los Deportes 🏟️

📍 CDMX 📍 🇲🇽 México 🇲🇽



🎫 Fechas de Preventa 🎫



Venta General: 20 de Abril 11:00 AM*



*Taquilla en Forum Buenavista y en Línea*



🎟️ Precios de… pic.twitter.com/HUhuIonYyv — Ángel Rey 👑 (@ailoviutl) April 13, 2026

Venta y preventa de boletos de Ed Sheeran para el Loop Tour Latam

Los boletos para asistir al evento estarán disponibles en la plataforma de la boletera y en taquillas físicas. Por el momento no se han revelado los precios oficiales, ni las preventas específicas que tendrá el concierto; lo que sí se sabe es que la venta general arrancará el 20 de abril de 2026 a las 11:00 am.

¿Cuánto podrían costar los boletos?

Aunque no hay cifras oficiales del evento, si nos basamos en conciertos pasados, podemos sacar un aproximado de los costos del boleto para que te prevengas:



Zona general : $800 – $1,500 MXN

: $800 – $1,500 MXN Zona preferente: $2,000 – $4,000 MXN

$2,000 – $4,000 MXN VIP: hasta $6,000 MXN o más

Repetimos, este no es el precio oficial, solo un costo imaginario de lo que podría costar el boleto. Recuerda mantenerte atento para conocer el precio real que tendrán los boletos. Además, el día de la compra, asegúrate de conectarte antes de la preventa y la venta, tener varias opciones de pago a la mano y evitar los sitios de reventa.

¿Qué podemos esperar del Loop Tour?

Sheeran es conocido por sus shows con loop station, donde construye canciones completamente en vivo. Además, es casi seguro que escuchemos hits como:

