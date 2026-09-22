Taylor Swift anuncia ‘Patient Zero’, nuevo sencillo, fecha y hora de lanzamiento para escucharlo desde México y América Latina

Este martes la cantante Taylor Swift ha iniciado un conteo especial dentro de su sitio web despertando la emoción de todo su fandom, pues a un par de semanas de que se cumpla un año del lanzamiento de su último álbum de estudio ‘The Life of a Showgirl’, los fans esperan una posible nueva era.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Lionel Richie es HOSPITALIZADO por TERCERA vez en menos de 90 días por problemas del corazón

Dentro de las expectativas de los fans, hay quienes esperaban el anuncio del tour mundial de ‘The Life of a Showgirl’, producción que no tuvo tanta promoción en vivo debido a los compromisos personales de la cantante, aunque la sorpresa ha resultado igual de buena, pues Taylor dio a conocer el lanzamiento de "Patient Zero", su nuevo sencillo.

¿De qué trata el conteo regresivo de Taylor Swift?

El furor por Taylor Swift comenzó cuando la artista cambió su biografía en redes sociales con la siguiente descripción: “And, baby, that’s sh0w business f0r y0u”, junto a un emoji de corazón en llamas, lo cuál, en seguida sus fans interpretaron como una pista.

Otro detalle no menor es que este cambio se produjo un día después de que se sumara una tercera página a la carta que anunciaba que la cantante había recuperado los derechos de las grabaciones originales de sus primeros seis discos de estudio, lo cuál podría unirse a este nuevo lanzamiento.

Taylor Swift cambia la descripción de su biografía por su nueva canción "Patient Zero"

Un detalle que ha despertado la atención de sus fans en redes es sobre la secuencia con el llamado “número angelical 000”, asociado con nuevos comienzos, lo que podría significar que Taylor prepara una nueva era musical.

Otra de las teorías que ha despertado es que el disco debut de Taylor Swfit cumple 20 años el próximo 24 de octubre, por lo que podría tratarse de este “regreso” a su primer trabajo de estudio con una canción nueva la cuál se estrena el 25 de septiembre.