Concierto de Elton John en el Estadio Banorte de la CDMX, setlist, horarios y MÁS

Este viernes 1 y sábado 2 de octubre México estará siendo testigo del regreso de Elton John, uno de los artistas más grandes de todos los tiempos, siendo este par de fechas uno de los conciertos más esperados de los últimos años, pues tras más de 14 años de espera, el artista conectará con su público azteca por última vez.

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Como sabemos que esta presentación será toda una experiencia, te compartiremos todo lo que debes de saber sobre esta paso por el Estadio Banorte de la Ciudad de México llamado 'Farewell to México' con el que británico se estaría despidiendo de nuestro país.

¿Cuál será el setlist de Elton John en el Estadio Banorte de la CDMX?

Si bien, la resumir la carrera de Sir Elton John en una sola presentación pareciera algo completamente imposible, para esta noche se espera un set único, donde el artista británico hará un repaso en su “Farewell” por toda su obra donde sonarán canciones como:



Bennie and the Jets

Philadelphia Freedom

I Guess That's Why They Call It the Blues

Border Song

Tiny Dancer

Have Mercy on the Criminal

Rocket Man

Take Me to the Pilot

Someone Saved My Life Tonight

Levon

Candle in the Wind

Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding

Burn Down the Mission

Sad Songs (Say So Much)

Sorry Seems to Be the Hardest Word

Don't Let the Sun Go Down on Me

The Bitch Is Back

I'm Still Standing

Crocodile Rock

Saturday Night's Alright for Fighting

Cold Heart

Your Song

Goodbye Yellow Brick Road

¿A qué hora es el concierto de Elton John en la CDMX?

Si vas a venir a una de las dos fechas de Elton John en la Ciudad de México, es importante que sepas que las puertas del Estadio Banorte estarán abriendo en punto de las 17:00 hrs., por lo que si tu lugar es general, te recomendamos en ser de los primeros en llegar.

Se espera que el concierto de inicio a las 20:00 hrs y se habla de que este tiene una duración de dos horas, por lo que te invitamos a que consideres tu transporte o lugares de estacionamiento cercanos al Estadio Banorte, ya que este no contará con el mismo.

¿Cómo llegar al Estadio Banorte en transporte público?

La ruta más práctica y común es llegar en tren ligero, mismo que sale desde la estación del Metro de la Línea 2 (color azul) en Tasqueña. Una vez que tomes este transporte, deberás de bajar en la estación llamada Estadio Azteca, la cuál se encuentra prácticamente frente al recinto.