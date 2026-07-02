¿Elton John viene a México? Esto se sabe sobre un concierto de despedida en el Estadio Banorte

¡Elton John regresa a México! Tras más de una década alejado de tierras aztecas, todo parece indicar que el intérprete de “Don’t Go Breaking My Heart” vuelve a nuestro país para un concierto de despedida en la Ciudad de México. La cita sería en el emblemático Estadio Banorte (antes Estadio Azteca). Aquí te compartimos TODO lo que se sabe, hasta ahora.

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Elton John en México: fecha, sede y venta de boletos de su concierto de despedida en CDMX

La confirmación de Elton John en México se dio a través de una publicación en las redes sociales de Banorte, en donde se aprecian los míticos lentes del emblemático Rocket Man sobre unas gradas, bajo la descripción: “Una leyenda de la música regresa a México y nuestro estadio será testigo de una despedida histórica”.

De momento, no se ha confirmado la fecha oficial del concierto de despedida de Elton John en México. No obstante, el británico se presentará en Rock in Río, Brasil, a finales de septiembre, por lo que es probable que el show en el Azteca también se lleve a cabo durante el último trimestre del año. Por ahora, no queda más que esperar a que se confirme el día y la venta oficial de boletos.

La imagen que confirma el regreso de Elton John a México | Crédito: Instagram (@banorte_mx)

¿Cuándo fue la última vez que Elton John vino a México?

El anuncio de Sir Elton John en México es uno de los más esperados por la comunidad melómana, pues la última vez que acreedor al título EGOT se presentó en tierras aztecas fue hace más de una década, con una serie de conciertos en el Auditorio Nacional en 2012. Previo a ello, el emblemático artista ofreció un show masivo y sin precedentes en Chichen Itzá, Yucatán, en abril de 2010.

Por ahora, no queda más que esperar… Mientras tanto, ¡ve alistando motores! ¿Qué canciones crees que no pueden faltar en la despedida de este gran artista? Nosotros ya queremos escuchar éxitos como “Your Song”, “Rocket Man”, "Tiny Dancer" y "Goodbye Yellow Brick Road".