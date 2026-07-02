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Fher de Maná le contesta a Liam Gallagher por pronóstico de México vs Inglaterra: “Ubícate, wey”

¡El ambiente rumbo al México vs. Inglaterra está que arde! Fher de Maná se lanza contra Liam Gallagher de Oasis tras polémica pronóstico sobre el partido.

Fher de Maná vs. Liam Gallagher
Fher de Maná sale en defensa de la afición mexicana tras polémico comentario de Liam Gallagher | Crédito: Mezcalent / Getty Images

Escrito por: Daniela Arvizu

¡El ambiente rumbo al México vs. Inglaterra está que arde! Luego de que Liam Gallagher, vocalista de Oasis, encendiera las redes al pronosticar una goleada de 5-0 a favor de la escuadra inglesa en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Fher de Maná sale en defensa de la afición mexicana con una brutal respuesta: “Ubícate, wey”.

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A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de “Oye, mi amor” compartió un video para poner en su lugar al británico, recordándole que la verdadera batalla se define en la cancha. “El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0”, expresó el intérprete para poner en contexto a sus fans. “A ver, no manches. Ubícate, wey. ¿5-0? ¡Cálmate! Ahí nos vemos el domingo, pa’ ver cómo nos va, wey”.

¿Qué dijo Liam Gallagher sobre la Selección Mexicana?

El polémico pronóstico de Liam Gallagher se dio luego de que una fan le escribiera vía X: “Liam, ¿qué se siente que Inglaterra vaya a ser derrotada en el Azteca?”, a lo que el intérprete de “Stop Crying Your Heart Out” respondió con un sólido: “Creo que le ganaremos a México 5-0”; desatando controversia en redes sociales, pues gran parte de sus fans son de origen mexicano. De acuerdo con cifras oficiales de Spotify, la Ciudad de México es la tercera ciudad a nivel global que más escucha a Oasis, con un promedio de más de medio millón de oyentes mensuales.

México vs. Inglaterra: ¿Cuándo es y a qué hora empieza el partido?

Tal como lo dio a entender Fher, la verdadera batalla se juega en la cancha. El encuentro entre México vs. Inglaterra por un pase a octavos de final se llevará a cabo este domingo, 5 de julio, en el Estadio Ciudad de México en punto de las 6:00 p.m. (hora del centro de México).

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Cómo y dónde ver GRATIS y EN VIVO el México vs. Inglaterra

Este duelo a muerte súbita podrá seguirse GRATIS y EN VIVO en televisión abierta por Azteca 7, el Canal del Mundial. Si no tienes acceso a la señal, puedes ver el partido ONLINE en nuestro sitio web oficial o en alguna de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes.

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