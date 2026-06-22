ENHYPEN y Santos Bravos darán concierto en Campo Marte de la CDMX; conoce la preventa, precios y más

Este lunes se anunció uno de los conciertos más esperados del año, pues ENHYPEN se estará presentando en la Ciudad de México junto a Santos Bravos, siendo estas dos de las agrupaciones más populares de la actualidad.

Hoy en día Santos Bravos se han posicionado como una de las agrupaciones con mayor proyección, por lo que verlos junto a ENHYPEN ha despertado furor dentro de todos los fans del K-Pop, cosa que ya ha sucedido en Corea del Sur y que se mostró como una gran unión, por lo que su concierto en México ha generado altas expectativas.

¿Cuándo es el concierto de ENHYPEN y Santos Bravos?

Este concierto que marcará un antes y después en el K-Pop mexicano será el próximo miércoles 15 de julio en el venue conocido como Campo Marte, por lo que es importante que vayas apartando la fecha.

La llegada de ENHYPEN a México ha despertado la emoción de todos sus fans, por lo que esta nueva fecha programada será algo nunca antes visto.

¿Cuándo es la preventa y venta de boletos del concierto de ENHYPEN y Santos Bravos?

Se ha dado a conocer a través de redes sociales que la preventa bancaria será martes 23 de junio en punto de las 10:00 am y la venta de boletos finalmente será el miércoles 24 de junio.

Podrás conseguir tus boletos a través de la plataforma de TicketMaster, por lo que te recomendamos darte prisa para no quedarte fuera de este gran concierto con dos de las propuestas más destacadas del K-Pop.

¿Cuáles son los precios de los boletos de ENHYPEN y Santos Bravos en México?

Los boletos tendrán diversas fases, por lo que estos irán subiendo de precio, mismos que van desde:



Fase 1

General - $850

VIP - $2,400



General - $850 VIP - $2,400 Fase 2

General $1,100

VIP - $2,500



General $1,100 VIP - $2,500 Fase 3

General - $1,300

VIP - $3,200

¡Ahora lo sabes! No lo pienses mucho y vive este gran concierto de K-Pop con dos de las agrupaciones más destacadas de la actualidad.