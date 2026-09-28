Ganadores de los MTV VMAs 2026: lista completa de premios

Este domingo conocimos a los ganadores de los MTV VMAs 2026 durante la ceremonia que se llevó a cabo este domingo 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. Recordemos que esta edición estuvo encabezada por Madonna con 13 nominaciones, seguida de Taylor Swift con 11, Sabrina Carpenter con nueve y Ariana Grande con ocho.

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Lista completa de ganadores de los MTV VMAs 2026

A continuación te dejamos la lista completa de ganadores por categoría durante este evento que premia lo mejor de los videoclips musicales.

Artist Director Honors

Taylor Swift

Video Vanguard Award 2026

Nirvana

Artista del año

Madonna

Mejor pop

LISA - Dream feat. Kentaro Sakaguchi

Mejor colaboración