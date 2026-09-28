Ganadores de los MTV VMAs 2026: lista completa de premios
Los MTV VMAs 2026 fueron una gran fiesta. Madonna, Taylor Swift y más artistas llegaron para convertirse en los grandes protagonistas de esta noche de premios.
Este domingo conocimos a los ganadores de los MTV VMAs 2026 durante la ceremonia que se llevó a cabo este domingo 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. Recordemos que esta edición estuvo encabezada por Madonna con 13 nominaciones, seguida de Taylor Swift con 11, Sabrina Carpenter con nueve y Ariana Grande con ocho.
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Lista completa de ganadores de los MTV VMAs 2026
A continuación te dejamos la lista completa de ganadores por categoría durante este evento que premia lo mejor de los videoclips musicales.
Artist Director Honors
- Taylor Swift
Video Vanguard Award 2026
- Nirvana
Artista del año
- Madonna
Mejor pop
- LISA - Dream feat. Kentaro Sakaguchi
Mejor colaboración
- Bring Your Love - Madonna & Sabrina Carpenter