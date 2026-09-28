¿Qué premios ganaron Bad Bunny, Shakira y los demás artistas latinos en los VMAs 2026?

Los VMAs 2026 de este domingo 27 de septiembre en Los Ángeles estuvieron llenos de sorpresas para la música latina. Para este evento sonaron varios de los nombres más importantes de la música latina que desde hace semanas figuraban para convertirse en uno de los poseedores de un Moon Person. Shakira destacó este año entre todos al tener tres nominaciones, mientras Bad Bunny, Karol G, Anitta, Rosalía, Fuerza Regida, Ryan Castro y otros artistas lograron figurar en las listas al competir para la categoría de Mejor Latin.

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¿Cuántas nominaciones tuvo Shakira en los VMAs 2026?

Primero, cabe destacar que la artista latina con más nominaciones este año es Shakira. La colombiana compite en Mejor Latin con Choka Choka, junto a Anitta, y nuevamente con Dai Dai, su colaboración con Burna Boy. Por si fuera poco, Dai Dai también compite por Mejor Colaboración.

¿Qué otros artistas latinos se encontraban en los VMAs 2026?

Bad Bunny compitió este año por el Mejor Latin con “NUEVAYoL”, una de las siete producciones nominadas en la categoría donde también aparecen Karol G con Papasito, Fuerza Regida con TU SANCHO y Rosalía junto a Yahritza y Su Esencia con La Perla. Otros nombres presentes en el evento fueron Ryan Castro, Kapo y GANGSTA por LA VILLA.

¿Qué artistas latinos ganaron en los VMAs 2026?

Este año, el único artista latino que se llevó el premio a casa fue Bad Bunny con su exitosa canción “NUEVAYoL”. El momento no fue televisado, esto debido a que algunas de las categorías quedaron fuera de la transmisión. Shakira fue una de las latinas que tuvo oportunidades en otras categorías, pero desafortunadamente no ganó.