Los mejores memes de la caída de Bad Bunny en el primer concierto del Estadio GNP en CDMX: ‘Es una maldición’

Bad Bunny no la libró en su primer concierto en el Estadio GNP en la Ciudad de México (CDMX) al sufrir una dura caída en medio de una de sus canciones. Aunque el cantante y compositor se encuentra fuera de peligro, los comentarios y memes sobre el incidente no se hicieron esperar.

El momento ocurrió mientras el puertorriqueño interpretaba la canción ‘Efecto’ arriba de La Casita en la sección General B del recinto. Cuando se acercó a una de las orillas del escenario, se resbaló, pero la música continuó.

Afortunadamente, el golpe no pasó a mayores y pudo reincorporarse para seguir cantando.

Los memes de la caída de Bad Bunny no pararon.|(ESPECIAL)

Por supuesto, los fans no perdonaron al cantante y el video de su caída ya circula en redes sociales con miles de reproducciones y reacciones de todo tipo. Algunos incluso bromearon con que era una manera de demostrar que no estaba haciendo playback: “Al menos sabemos que sí está cantando”, escribió un usuario.

quiso hacer un Rauw pero la diferencia es que Bad bunny ni sabe hacer algo en el escenario — Crespita (@CrespitaCN) December 11, 2025

Otros más afirmó que “es una maldición” que persigue a varios artistas, como Raw Alejandro que también se cayó en su primera fecha en México. Luego, otra persona agregó una teorías obre lo que pudo haber pasado: “Más temprano había llovido, ese piso estaba mojado”.

Es el Riky Maravilla del reguetón! — 🅱lanco Visuals  📷 (@blancovisuals) December 11, 2025

Eso sí, los memes comenzaron a inundar las redes sociales, algunos bromearon con el que el puertorriqueño era “el Ricky Maravilla del reguetón”, y otros más se imaginaron cómo habría sido la perspectiva del camarógrafo que lo grabó.

Bad Bunny: fechas de conciertos en México

Este fue el primer concierto de Bad Bunny en la CDMX , pero todavía tiene 7 fechas más confirmadas y con sold-out. Los asistentes al “Debí tirar más fotos World Tour” pudieron disfrutar de temas como ‘La Mudanza’, ‘Calladita’, ‘Yo Perreo sola’ y otros éxitos del cantante, creando un ambiente de fiesta. Fue alrededor de las 10:00 pm que cambió de escenario hacia ‘La Casita’ para estar de cerca con sus fans de la sección General B.

El cantante contó que él decidió cerrar el año 2025 en México por el gran cariño que le tiene y porque “lo hacen sentir en casa”.

Las siguientes presentaciones son:

11 de diciembre - CDMX

12 de diciembre - CDMX

15 de diciembre - CDMX

16 de diciembre - CDMX

19 de diciembre - CDMX

20 de diciembre - CDMX

21 de diciembre - CDMX