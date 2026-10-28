“Hasta Jesús Tuvo un Mal Día”, letra completa y significado de la canción de Ca7riel y Paco Amoroso que compite por el Latin Grammy 2026 en ‘Canción del Año’

Ca7riel y Paco Amoroso vuelven a llamar la atención de la industria musical con “Hasta Jesús Tuvo un Mal Día”, una canción que combina un mensaje de esperanza con una invitación a superar los momentos difíciles. El tema, en colaboración con Sting, se encuentra entre los nominados a Canción del Año en los Latin Grammy 2026 , una de las categorías más importantes de la ceremonia. ¿Qué significa su letra y dónde puedes escucharla completa? Aquí te lo contamos.

A través de Instagram, los artistas explicaron el origen de su canción, que destaca por su mensaje de ánimo y por recordar que atravesar un mal momento no significa que todo esté perdido.

“La introducción habla de que no hay que tener miedo a hablar, abrir tu corazón y expresar qué sientes”, dijo. “Es un recordatorio de que hasta los más iluminados tenemos problemas”.

¿Cuál es el significado de “Hasta Jesús Tuvo un Mal Día”?

La canción transmite un mensaje de esperanza para las personas que atraviesan situaciones complicadas, sienten tristeza o necesitan encontrar fuerzas para seguir adelante. A través de su título, Ca7riel y Paco Amoroso plantean una idea sencilla: incluso una figura tan importante como Jesús tuvo que enfrentar dificultades, por lo que tener días malos forma parte de la experiencia humana.

En el tema también aparece una invitación a dejar atrás aquello que causa dolor, escuchar al corazón y buscar un camino hacia la recuperación emocional. La canción no presenta la felicidad como un estado permanente, sino que recuerda que los momentos difíciles pueden pasar y que es posible encontrar nuevas oportunidades después de ellos.

¿Qué dice la letra de la canción de Ca7riel y Paco Amoroso?

La letra de “Hasta Jesús Tuvo un Mal Día” gira alrededor de la resiliencia, el acompañamiento y la importancia de no rendirse cuando las cosas no salen como esperábamos. También cuestiona la idea de que el dinero, los objetos de lujo o ciertas formas de evasión puedan resolver el sufrimiento emocional.

A lo largo de la canción, los intérpretes combinan frases de aliento en español e inglés con referencias espirituales. El resultado es una propuesta que busca conectar con quienes necesitan escuchar un mensaje positivo, sin dejar de lado el estilo particular del dúo argentino.

LETRA COMPLETA DE "Hasta Jesús Tuvo un Mal Día"

One, two, one, three

Cuéntame tus problemas

Desnuda tus penas

Todo va a estar bien

Oh, yeah

Yo rompí mis cadenas

Pagué mis condenas

Y tú puedes también

Ni Cartier, ni Dior

Van a acompañarte en tu dolor

Ni el perico, ni el alcohol

Te van a sanar, ah-ah, ah-ah

No, no te rindas todavía

Hasta Jesús tuvo un mal día

Sigue tu corazón

Todo, todo tiene solución

No, no te rindas todavía

Hasta Jesús tuvo un mal día

Sigue tu corazón

Todo, todo tiene solución

Ya, ya, acéptalo

Lo que te duele, suéltalo

Di: Bye, bye, cágalo

Todo vuelve al océano, ay (ay, ay)

You can try (try, try)

Don't give up (up, up)

Woman, no cry

If they should hurt you one more time

Lift yourself up over the line

Even the setting Sun is always gonna rise

Ni Cartier, ni Dior

Van a acompañarte en tu dolor

Ni el perico, ni el alcohol

Te van a sanar, ah-ah, ah-ah

No, no te rindas todavía

Hasta Jesús tuvo un mal día

Sigue tu corazón

Todo, todo tiene solución

Recorre el camino de tu sanación

Sigue la luz, resiste

Saca el demonio de ti

Free spirits

Adelante

No, don't give up yet

Even Jesus had His bad days, yes, even Jesus

Followed His heart, I know

And everything has a solution

No, no te rindas todavía

Hasta Jesús tuvo un mal día

Sigue tu corazón

Todo, todo tiene solución

Follow your heart

Todo, todo tiene solución

Follow your heart

Todo, todo tiene solución

¿Por qué “Hasta Jesús Tuvo un Mal Día” está nominada al Latin Grammy 2026?

De acuerdo con la lista de nominados publicada al Latin Grammy, el tema compite en la categoría de Canción del Año de la 27.ª entrega anual. La canción también aparece entre las candidatas a Mejor Canción Pop/Rock, mientras que el dúo suma otras nominaciones con su proyecto FREE SPIRITS. La ceremonia está programada para el 12 de noviembre de 2026 en Las Vegas.

La candidatura a Canción del Año reconoce el trabajo de composición detrás del tema, en el que participan Rafael Arcaute, Renee Barri, Ca7riel, Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner —Sting— y Federico Vindver. Puedes consultar la relación oficial de candidatos en el sitio de los Latin Grammy.

¿Quiénes son Ca7riel y Paco Amoroso?

Ca7riel y Paco Amoroso son un dúo argentino que ha ganado reconocimiento por combinar sonidos urbanos, pop, rock y música experimental con una propuesta visual y escénica fuera de lo convencional. Su estilo se caracteriza por mezclar humor, provocación y exploración musical, elementos que les han permitido construir una identidad propia dentro de la escena latinoamericana.

La colaboración con Sting en “Hasta Jesús Tuvo un Mal Día” también representa un encuentro entre distintas generaciones y estilos musicales. La participación del músico británico aporta una dimensión internacional al lanzamiento y acompaña el mensaje de esperanza que atraviesa la canción.