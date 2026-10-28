Macario Martínez pasó de trabajar en el servicio de limpieza de la Ciudad de México como barrendero a estar nominado a Mejor Nuevo Artista en la 27.ª entrega de los Latin Grammy, evento en el que también compiten Karol G y Marco Antonio Solís con el tema de "Coleccionando heridas".

Los estudios de Macario Martínez

Macario Martínez nació el 18 de abril de 2001 en la Ciudad de México. Entre 2013 y 2016 estudió guitarra, composición y teoría musical clásica en la Escuela de Iniciación Artística número 3 del Instituto Nacional de Bellas Artes. Su formación le permitió adquirir conocimientos musicales antes de desarrollar su proyecto independiente. Conoce los artistas que se presentarán en el evento.

De barrendero a nominado al Latin Grammy 2026: la historia de Macario Martínez|Macario Martínez

Martínez buscó ingresar a la Escuela Nacional de Arte Teatral, pero no lo logró. Después trabajó en el área de limpieza de la capital mexicana, mientras que su tiempo libre lo dedicaba a componer y grabar canciones.

La canción que cambió la vida de Macario

El 27 de enero de 2025, Martínez publicó en TikTok un video en el que aparecía con su uniforme de trabajador de limpieza mientras sonaba su canción “Sueña lindo, corazón”. La publicación incluía la frase: “La vida pide mucho y yo nomás soy un barrendero que quiere que escuches su música”.

Después de ese crecimiento, Martínez recibió nuevas oportunidades para presentarse en público. El cantante también señaló que su historia ayudó a dar visibilidad a quienes trabajan en los servicios de limpieza.

Durante 2025, el músico llegó a escenarios de festivales como Vive Latino y Tecate Pa’l Norte. También realizó presentaciones en Estados Unidos y participó en el formato Tiny Desk Concert de NPR.

De barrendero al Latin Grammy

La Academia Latina de la Grabación anunció el 16 de septiembre de 2026 que Martínez forma parte de los 11 nominados a Mejor Nuevo Artista. En esa categoría compite con Delilah, FABIAN, Loulu Gilberto, Arath Herce, Maye, Sofia Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, ARIA VEGA y Zeca Veloso.

La ceremonia está programada para el 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. La nominación representa un nuevo reconocimiento para el artista mexicano.