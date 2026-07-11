Caifanes dará un histórico concierto en el Estadio GNP de la CDMX este 11 de julio: Setlist, horario y más:

Este sábado 11 de julio se estará llevando a cabo uno de los conciertos más esperados de todo el año, pues la mítica banda, Caifanes estará presentándose en el estadio GNP de la Ciudad de México, siendo que en los últimos días ha estado en tendencia gracias a su canción "Aquí No Es Así".

Es importante mencionar que esta presentación se añadió tras las fechas programadas en la capital, mismas que fueron un rotundo sold out y para sorpresa de nadie, esta cuarta y última fecha en la CDMX, la banda también ha logrado agotar todas las entradas.

Caifanes y el histórico concierto en el Estadio GNP de la CDMX

A través de los años, Caifanes se ha consolidado como una de las bandas de rock más importantes de todo México y Latinoamérica, por lo que podemos decir que su música ha trascendido por varias décadas.

Como parte de esta gira ‘Caifanes 2026’, la banda programó 4 conciertos en tres recintos totalmente distintos de la CDMX, pues para las presentaciones del mes de mayo se estuvieron presentando en el Auditorio Nacional y el Palacio de los Deportes donde Caifanes vendió todas las entradas.

Para la presentación de este sábado 11 de julio, la banda liderada por Saúl Hernández también logró vender todas las entradas, siendo que en estas 4 fechas habría estado tocando para cerca de 108 mil personas debido a la capacidad de los venues, hecho histórico que pocas bandas pueden presumir pues el Estadio GNP tiene una capacidad para 65 mil personas, mientras que el Palacio de los Deportes de 24,500 y finalmente el Auditorio Nacional, donde se presentaron dos noches ante 9,366 almas.

¿Cuál es el setlist de Caifanes en el Estadio GNP este 2026?

Durante esta gira de 2026 Caifanes ha mantenido un setlist en las distintas fechas que ha tenido por el mundo por lo que probablemente podamos escuchar:



Aquí no es así

Detrás de ti

Para que no digas que no pienso en ti

Miedo

Miércoles de ceniza

Viaje astral (Jaguares)

Sombras en tiempos perdidos

Nada

Los dioses ocultos

Y caíste

De noche todos los gatos son pardos

Cuéntame tu vida

Mátenme porque me muero

Nubes

Antes de que nos olviden

Viento

No dejes que...

Afuera

Pachuco (Cover a Maldita Vecindad)

Te lo pido por favor (Cover a Juan Gabriel)

La célula que explota

La negra Tomasa

¿Cuál es el horario del concierto de Caifanes en el Estadio GNP?

Este concierto dará inicio en punto de las 9:00 pm, por lo que se ha comunicado que las puertas del Estadio GNP abrirán a las 7:00 pm, por lo que si estarás en las secciones Generales, te recomendamos darte prisa. Se espera que el concierto tenga una duración de dos horas.

¿Cuál es la alineación actual de Caifanes tras la salida de Alejandro Marcovich y Sabo Romo?

Hace varios años que el mítico guitarrista Alejandro Marcovich salió de Caifanes y aunque en el año 2011 volvió, fue únicamente para la gira de reencuentro. Hoy en día la salud del músico ha estado delicada desde el derrame cerebral que sufrió en mayo por el que terminó en coma varias semanas.

Por otro lado, quien fuera el bajista de Caifanes por años, Sabo Romo terminó por salir de la banda en 2021 luego de que en 2020 atravesara fuertes problemas de salud por lo que perdió la vista del ojo izquierdo.

Por ahora Caifanes solamente ha mantenido a Saúl Hernández como voz principal y en la guitarra rítmica, así como a Alfonso André en la batería y Diego Herrera en los teclados, saxofón y percusiones, mientras que el bajo y guitarra líder han ido rolando por distintos músicos sin terminar de unirse de manera oficial.