“Humano”, ¿qué significa la canción de Vivir Quintana y Juanes que está nominada a ‘Canción del Año’ en los Latin Grammy 2026?

La nominación de "Humano" a Canción del Año en los Latin Grammy 2026 consagra una colaboración imprescindible entre Juanes y Vivir Quintana. Esta unión musical combina la poesía mexicana y el rock colombiano en una obra directa que invita a reflexionar sobre lo esencial.

Lejos de la perfección digital, la canción celebra la empatía, la vulnerabilidad y el valor de las emociones reales. Con una propuesta orgánica e íntima, el tema conecta con la audiencia desde la autenticidad y el sentido más profundo de la experiencia humana.

Bluey: Bob el conejo

¿Qué significa la canción "Humano" de Juanes y Vivir Quintana?

"Humano", la emotiva colaboración entre Juanes y Vivir Quintana nominada a Canción del Año en los Latin Grammy 2026, propone una profunda reflexión sobre la vulnerabilidad, el perdón y la necesidad de sanación colectiva en un mundo marcado por la distancia digital. La obra funciona en dos dimensiones complementarias que invitan a reconectarse con la esencia de lo que nos define como personas.

A nivel íntimo, el tema parte de la honestidad al reconocer los errores propios, las fallas y el distanciamiento que produce la falta de valentía. A través de un diálogo vocal entre el colombiano y la cantautora mexicana, el coro enfatiza que el amor, el abrazo sincero y la empatía constituyen el único bálsamo real frente al dolor compartida. La premisa central desmantela la búsqueda de la perfección para abrazar la fragilidad de estar vivos.

En el plano social, la canción surge como una respuesta crítica a la polarización global, el aislamiento provocado por los algoritmos y la frialdad de las pantallas. "Humano" actúa así como una resistencia artística que llama a trascender las barreras tecnológicas, mirar al otro a los ojos y recuperar la calidez del contacto genuino y la empatía activa.

¿Cuál es la trayectoria de Juanes y Vivir Quintana?

Juanes, ícono del rock en español, acumula décadas de éxitos globales y múltiples premios Grammy gracias a su potente fusión de pop, rock y folclor. Por su parte, la mexicana Vivir Quintana se ha consolidado como una de las compositoras más influyentes de la canción de protesta actual, destacando por himnos feministas de profunda carga social. Su histórica colaboración une el romanticismo rockero con la raíz latinoamericana más visceral.